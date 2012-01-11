به گزارش خبرنگار مهر، مهدی‌ قره‌شیخ‌لو عصر سه‌شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اظهار داشت: در حال حاضر حدود 500 هزار نفر در 40 دوره مختلف آموزشی در سطح کشور مشغول به گذارندن دوره آموزشی هستند.

وی با اشاره به تولیدات متنوع قرآنی در این مرکز گفت: با توجه به اینکه بسیاری از مردم وقت کافی و حوصله لازم برای حضور در جلسات قرآنی را ندارند، باید برای هر نوع سلیقه و ذائقه‌ای بسته آموزش قرآنی مناسب را طراحی و تهیه کنیم.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم به برنامه‌های این سازمان اشاره کرد و گفت: برنامه داریم با گسترش علوم قرآنی در بین مردم، زمینه لازم برای آشنایی همه اقشار با قرآن را مهیا کنیم.

قره شیخ لو اضافه کرد: ساماندهی مشارکتهای مردمی در فعالیتهای قرآنی، صدور مجوز برای تشکل‌‌ها و مؤسسات قرآنی و نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم و اهتمام به آموزش همگانی قرآن کریم از سیاست‌های دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی است.

وی با تقدیر از عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی بوشهر در گسترش فعالیت‌های قرآنی در سطح استان بوشهر گفت: این سازمان برنامه‌های متعددی را در گسترش فرهنگ قرآنی اجرا کرده که این برنامه ها ثمرات زیادی نیز داشته‌اند.