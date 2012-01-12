88 صندوق رای برای انتخابات مجلس در آق قلا پیش بینی شد

حاجی گلدی کر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هنوز تعداد این صندوق ها نهایی نشده و به زودی آمار قطعی آن اعلام می شود.

وی اظهار داشت: در هر شعبه 17 نفر به عنوان عوامل اجرایی شرکت دارند تا انتخابات به نحو مطلوب انجام شود.

وی عنوان کرد: تمامی شرایط برای برگزاری انتخابات سالم و پرشور در شهرستان مهیاست.

کر گفت: تحریم، تردید و تضعیف از جمله عملیاتهای روانی دشمنان بوده و باید برابر این تهدیدها مراقب بود و اتحاد مردم از مهمترین راهکارها برای مقابله با تهدیدهاست.

وی حضور گسترده مردم در انتخابات، هوشمندی و قانونگرایی را از راهکارها برشمرد و بیان داشت: نباید هیچ فرصتی را برای دشمنان مهیا کنیم.

فرماندار آق قلا گفت: وظیفه نخبگان، سیاسی، دینی، فرهنگی و همه آحاد جامعه آن است که بیش از همیشه هوشیار باشند و توطه های دشمنان را بشناسند و مقابله کنند.

حاجی گلدی کر، یکی از حیله های دشمنان را برافروختن آتش اختلافات عنوان کرد و گفت: امروز دشمن برای دست یافتن به اهداف ، نا امید کردن مردم رادر دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: محاصره اقتصادی و ایجاد نگرانی از دیگر روشهایی است که دشمنان به کار می گیرند و طبق بیانات مقام معظم رهبری، این توطئه ها و تحریمها خللی در اراده مردم ایجاد نخواهد کرد زیرا در 32 سال گذته ملت ایران با توطئه های زیادی روبرو بوده است.

وی بیان داشت: اتحاد و همدلی و وحدت مهمتین راهکار مقابله با دسیسه های دشمنان است.