اولویت نخست مجلس و دولت بهبود وضعیت معیشتی مردم

فتح الله توسلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیاست‌های خصمانه غرب و اقدامات غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ایران هم‌اکنون تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه قرار دارد و بازگشت قطعنامه‌های تحریمی، موسوم به اسنپ‌بک، اقدامی غیرقانونی و مغایر حقوق بین‌الملل است. این فشارها با هدف تضعیف مولفه‌های قدرت ملی ما دنبال می‌شود، اما مجلس و دولت باید با هوشمندی و اقدامات مؤثر، آثار این فشارها را کاهش دهند و بر توانمندی‌های داخلی بیفزایند.

وی افزود: اراده مردم ایران و حقانیت جمهوری اسلامی، مهم‌ترین پشتوانه در مقابله با این فشارها و تهدیدهاست، این اراده راسخ و باور عمیق به مسیر انقلاب اسلامی، ما را در تمام عرصه‌ها پیروز کرده و خواهد کرد.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس افزود: هفته دفاع مقدس یادآور روزهای پرشور ایستادگی و خودگذشتگی مردم ایران در برابر سخت‌ترین تهدیدهاست، این ایام بهترین فرصت برای یادآوری آن روحیه حماسی و بازخوانی درس‌های مقاومت است؛ روحیه‌ای که امروز نیز برای عبور از چالش‌های اقتصادی و سیاسی به آن نیاز داریم.

توسلی تقویت مولفه‌های قدرت در تمامی عرصه‌ها را یک ضرورت راهبردی دانست و گفت: اتکا به ظرفیت‌های داخلی، حمایت از تولید ملی، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و ارتقای توان دفاعی و علمی کشور، مهم‌ترین ابزارهای مقابله با فشارهای خارجی و تضمین آینده‌ای پایدار برای ملت ایران است.