کاهش تعطیلات تابستان مدارس منتفی است

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در یکی از بندهای سند ساماندهی زمان آموزشی مطرح شده است که آن را با تعطیلی پنج شنبه‌ها و تغییر ساعتهای آموزشی مدارس لحاظ کردیم، همچنین درباره کاهش تعطیلات تابستانی موضوعی در سند مطرح شده بود که بعد از مدتی منتفی شد.

در دهم اسفند سال 1388 دبیر شورای عالی آموزش و پرورش از ارائه طرح کاهش تعطیلات تابستانی در سند تحول بنیادین خبر داده و گفته بود: طبق سند، تغییرات عمده ای را در شروع و پایان سال تحصیلی و تعطیلات تابستان ایجاد کرده ایم.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش درباره علل منتفی شدن کاهش تعطیلات تابستانی گفت: این موضوع تابع قانون مجلس شورای اسلامی است چرا که در قانون آمده که آغاز سال تحصیلی اول مهرماه هر سال و پایان آن 31 اردیبهشت سال بعد است و آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی تواند در این باره تصمیم بگیرد چرا که تصمیم در این باره با مجلس است.

نهایی شدن دو درس برای پایه ششم ابتدایی

نویدادهم با اشاره به مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در آخرین جلسه از شورا تدوین دو درس جدید "تفکر و پژوهش" و "کار و فناوری" برای پایه ششم ابتدایی که جزو اهداف آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین است تصویب و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظف به تدوین آن شد.

پیش از این وزیر آموزش و پرورش از تدوین این دو درس برای پایه ششم ابتدایی خبر داده بود.