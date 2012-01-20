  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱ بهمن ۱۳۹۰، ۰:۰۹

در گفتگو با مهر مطرح شد:

کاهش تعطیلات تابستان مدارس منتفی است

کاهش تعطیلات تابستان مدارس منتفی است

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش درباره کاهش تعطیلات تابستان که پیش از این در یکی از بندهای سند تحول بنیادین آمده بود، گفت: این موضوع در سند تحول بنیادین منتفی شد چرا که آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی توانند در این باره تصمیم بگیرند.

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در یکی از بندهای سند ساماندهی زمان آموزشی مطرح شده است که آن را با تعطیلی پنج شنبه‌ها و تغییر ساعتهای آموزشی مدارس لحاظ کردیم، همچنین درباره کاهش تعطیلات تابستانی موضوعی در سند مطرح شده بود که بعد از مدتی منتفی شد.

در دهم اسفند سال 1388  دبیر شورای عالی آموزش و پرورش از ارائه طرح کاهش تعطیلات تابستانی در سند تحول بنیادین خبر داده و گفته بود: طبق سند، تغییرات عمده ای را در شروع و پایان سال تحصیلی و تعطیلات تابستان ایجاد کرده ایم.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش درباره علل منتفی شدن کاهش تعطیلات تابستانی گفت: این موضوع تابع قانون مجلس شورای اسلامی است چرا که در قانون آمده که آغاز سال تحصیلی اول مهرماه هر سال و پایان آن 31 اردیبهشت سال بعد است و آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی تواند در این باره تصمیم بگیرد چرا که تصمیم در این باره با مجلس است. 

نهایی شدن دو درس برای پایه ششم ابتدایی

نویدادهم با اشاره به مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در آخرین جلسه از شورا تدوین دو درس جدید "تفکر و پژوهش" و "کار و فناوری" برای پایه ششم ابتدایی که جزو اهداف آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین است تصویب و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظف به تدوین آن شد.

پیش از این وزیر آموزش و پرورش از تدوین این دو درس برای پایه ششم ابتدایی خبر داده بود.

کد مطلب 1509830

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها