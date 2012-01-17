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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۱۲

بازوند:

خطر پذیری استان مرکزی در مقابل حوادث کاهش می یابد

خطر پذیری استان مرکزی در مقابل حوادث کاهش می یابد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار مرکزی گفت: با پایان مطالعات"سنجش خطر پذیری استان مرکزی در مقابل حوادث" آسیبها کاهش می یابد و اکنون این طرح در دست انجام و بخش اعظم آن تکمیل شده است.

بازوند هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: طرح مطالعات خطرپذیری استان مرکزی با پیگیری اداره کل مدیریت بحران از اواخر سال 89 توسط پژوهشکده سوانح طبیعی کشور در دست تهیه است.
 
وی گفت: این طرح یکی از مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور وهیئت دولت به استان بوده که تاکنون بخش اعظمی از کار انجام شده و در حال بررسی و کنترل توسط کارگروههای تخصصی است.

معاون امور عمرانی استاندار مرکزی گفت: با اجرای موفق این طرح، استان مرکزی به عنوان الگو محسوب می شود که سایر استانهای کشور از تجربیات آن استفاده خواهند کرد.
کد مطلب 1512032

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