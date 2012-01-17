خطر پذیری استان مرکزی در مقابل حوادث کاهش می یابد

بازوند هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: طرح مطالعات خطرپذیری استان مرکزی با پیگیری اداره کل مدیریت بحران از اواخر سال 89 توسط پژوهشکده سوانح طبیعی کشور در دست تهیه است.

وی گفت: این طرح یکی از مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور وهیئت دولت به استان بوده که تاکنون بخش اعظمی از کار انجام شده و در حال بررسی و کنترل توسط کارگروههای تخصصی است.



معاون امور عمرانی استاندار مرکزی گفت: با اجرای موفق این طرح، استان مرکزی به عنوان الگو محسوب می شود که سایر استانهای کشور از تجربیات آن استفاده خواهند کرد.