درمان آلرژی به بادام زمینی با پیوند مدفوع

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که برخی از بزرگسالان جوان مبتلا به آلرژی به بادام زمینی، ماه‌ها پس از دریافت پیوند مدفوع از یک اهداکننده سالم بدون آلرژی غذایی، تحمل بیشتری نسبت به بادام زمینی پیدا کردند.

دکتر «ریما رشید»، محقق اصلی و مدیر برنامه آلرژی غذایی و برنامه ایمونوتراپی آلرژن در بیمارستان کودکان بوستون، در یک بیانیه خبری گفت: «این مطالعه برجسته اولین مطالعه‌ای بود که نشان داد یک درمان مبتنی بر میکروبیوم ممکن است آلرژی غذایی را در افراد بهبود بخشد و در عین حال نشان داد که چگونه باکتری‌های روده، متابولیت‌های آنها و سیستم ایمنی با هم کار می‌کنند تا بر پاسخ به درمان تأثیر بگذارند.»

رشید گفت: «مطالعات بزرگتر در مورد پیوند مدفوع و میکروبیوم ها اکنون برای تأیید این یافته‌ها، شناسایی بیمارانی که به احتمال زیاد از آن سود می‌برند و کشف باکتری‌های مفیدی که می‌توانند به درمان‌های پروبیوتیک هدفمند برای آلرژی غذایی تبدیل شوند، ضروری است.»

وی در ادامه افزود: «افراد مبتلا به آلرژی غذایی می‌خواهند از اضطراب مداوم و هوشیاری شدید رهایی یابند و مجبور نباشند هر بار که از خانه خارج می‌شوند، مراقب مواجهه با مواد بالقوه خطرناک باشند. بیماران درمان‌هایی را که باید به طور نامحدود مصرف شوند، نمی‌خواهند و در عوض به دنبال اصلاح یا درمان دائمی بیماری هستند.»

مطالعات آزمایشگاهی قبلی نشان داده‌اند که پیوند مدفوع می‌تواند موش‌ها را از واکنش‌های آلرژیک محافظت کند. محققان تصور می‌کردند که باکتری‌های «خوب» موجود در روده‌های سالم مسئول این محافظت هستند.

برای این آزمایش جدید در مقیاس کوچک، تیم تحقیق از «قرص‌های مدفوع» منجمد برای انتقال سویه‌های باکتریایی خوب به ۱۰ بزرگسال جوان مبتلا به آلرژی شدید به بادام زمینی استفاده کرد.

پس از یک دوره درمان با ۳۶ قرص که طی چند ساعت مصرف شد، سه نفر از شرکت‌کنندگان توانستند چهار ماه بعد خوردن چندین بادام زمینی را در یک چالش آلرژی تحمل کنند.

در مرحله بعد، آزمایش بررسی کرد که آیا آنتی‌بیوتیک‌های مصرف‌شده قبل از انتقال مدفوع می‌توانند به بدن در پذیرش بهتر باکتری‌های اهداکننده کمک کنند یا خیر. در این مرحله، از هر ۵ شرکت‌کننده، ۳ نفر در تحمل بادام‌زمینی بهبود یافتند و قبل از بروز واکنش آلرژیک، بیش از چهار بادام‌زمینی مصرف کردند.

محققان گفتند تجزیه و تحلیل نمونه‌های خون نشان داد افرادی که به درمان پاسخ دادند، سطح نمک صفراوی بالاتری نسبت به افرادی که پاسخ ندادند، داشتند.

نمک‌های صفراوی در کبد ساخته می‌شوند، در کیسه صفرا ذخیره می‌شوند و برای کمک به تجزیه چربی‌ها برای هضم، در روده کوچک آزاد می‌شوند.

به نظر می‌رسد باکتری‌های خوب حاصل از پیوند مدفوع در استفاده از نمک‌های صفراوی بهتر عمل می‌کنند. محققان گفتند که با استفاده از نمک‌های صفراوی، باکتری‌های جدید سطح سلول‌های تنظیم‌کننده ایمنی را که در برابر واکنش‌های آلرژیک محافظت می‌کنند، افزایش دادند.