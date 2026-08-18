مجموع معاملات شمش طلا در ۵ ماهه امسال به ۶۵۱ کیلوگرم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در سال جاری، امروز (سهشنبه، ۲۷ مردادماه) در تالار معاملاتی مرکز مبادله ایران برگزار شد که طی آن ۲۷ کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۶۸۷ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.
با احتساب این معاملات، حجم کل شمشهای طلای دادوستد شده در سال ۱۴۰۵ به ۶۵۱ کیلوگرم رسیده و ارزش ریالی آن به بیش از ۱۶.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس گزارش مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، در این حراج که از ساعت ۱۴ امروز آغاز شد، مجموعاً ۲۷ کیلوگرم شمش طلای استاندارد در تالار عرضه شد که از این میزان،همه شمش ها توسط خریداران معامله شد.
میانگین قیمت هر شمش طلا در این دوره، مبلغ ۲۵ میلیارد و ۴۷۷ میلیون تومان ثبت شده و ارزش کل شمشهای معاملهشده در این جلسه، ۶۸۷ میلیارد و ۸۷۹ میلیون تومان برآورد می شود.
از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۱۳ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که با در نظر گرفتن معاملات امروز، مجموع وزن شمشهای معاملهشده به ۶۵۱ کیلوگرم و ارزش کل آن به بیش از ۱۶.۳هزار میلیارد تومان رسیده است.
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