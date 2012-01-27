به گزارش خبرنگار مهر، خطیبان جمعه شهرستان اصفهان در نماز جمعه این هفته پیرامون مسائلی همچون تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا و پیامدهای آن، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مسائلی دیگر به سخنرانی پرداختند که در ادامه می‌خوانید.

حجت الاسلام محمدرضا اسماعیلی در نماز سیاسی عبادی این هفته گلپایگان، بیان داشت: رئیس جمهور آمریکا در نطق اخیر خود با فرافکنی ایران را به مسائلی متهم کرد و چشمش را بر روی حوادث روز دنیا بست.

وی با اشاره به اینکه باراک اوباما ادعا دارد که پول مالیات آمریکا را خرج جنگ عراق نمی‌کند، افزود: دولت آمریکا باید دست از جنگ افروزی و کشتار ملت‌ها بردارد و به فکر مردم کشور خودش باشد.

دوران آقایی آمریکا به آخر خط رسیده است

نماینده ولی فقیه در شهرستان گلپایگان ادامه داد: در خلال جنگ عراق و آمریکا 3 هزار سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند و این جنگ هزاران میلیارد دلار برای آمریکا هزینه در برداشت، اما هنوز هم دست بردار نیستند و رد پای آمریکایی‌ها را می‌توان در ترورها و بمب گذاری‌هایی که در عراق صورت می‌گیرد، مشاهده کرد.

وی در ادامه به منافقینی که در کشور عراق حضور دارند، اشاره کرد و گفت: عراقی‌ها قصد اخراج این منافقین مفلوک را از کشورشان دارند، اما هیچ کشوری در دنیا حاضر نیست آن‌ها را بپذیرد.

اسماعیلی سخنان اوباما را از بی تدبیری‌اش عنوان کرد و افزود: تبعیت مسئولان آمریکا از صهیونیست‌ها آن‌ها را به این روز دچار کرده و اتفاق‌هایی که در آمریکا روی می‌دهد نتیجه پیروی و تبعیت از صهیونیست‌ها است.

وی با تاکید بر اینکه دوران آقایی دنیا برای آمریکا به خط آخر نزدیک شده است، تصریح کرد: کسانی می‌توانند بر دنیا حاکمیت کنند که حق مظلوم را از ظالم بگیرند و در قبال ظلم و مظلوم بی تفاوت و ساکت نمانند.

امام جمعه گلپایگان تاکید کرد: آمریکا و کشورهایی اروپایی باید منتظر روزهای بدتر از این هم باشند، چرا که شرایطی که به آن مبتلا شده‌اند، نتیجه ریختن خون مظلومان است.

وی در ادامه به شهادت امام حسن عسگری و آغاز امامت امام عصر (عج) اشاره کرد و بیان داشت: امام زمان (عج) بر تمام رفتار و گفتار ما نظارت دارد و ما باید با عملکرد درست ، حضرت را از خود راضی و خشنود نگه داریم.

تحریم نفت ایران بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه در آران و بیدگل اظهار داشت: انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی خود همواره با انواع تحریم مواجه بوده و تحریم نفت ایران پیش از این نیز تجربه شده است.

وی افزود: این تحریم‌ها نه تنها ضرری برای کشور نداشته، بلکه پیشرفت و استقلال کشور را نیز به دنبال داشته است.

امام جمعه آران و بیدگل با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور ایران روزانه 450 هزار بشکه نفت به اروپا صادر می‌کند، اضافه کرد: این تعداد بشکه نفت در کشورهای آسیای شرقی، آفریقا، چین و هند بازار فروش دارد و حتی برخی از کشورهای اروپایی نیز به دنبال خرید این نفت از طریق واسطه‌های مختلف هستند.

وی نتیجه تحریم‌ها را استقلال و خودکفایی کشور دانست و گفت: مسئولان باید از هم اکنون برای خروج اقتصاد کشور از حالت صادرات تک محصولی برنامه ریزی کنند.

موسوی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هر زمان اراده کند می‌تواند تنگه هرمز را مسدود کند و هیچ قدرتی توانایی مقابله با ایران را ندارد.

وی یکی از اهداف ایالات متحده امریکا از همراه کردن اتحادیه اروپایی با طرح تحریم‌های نفتی علیه ایران را محروم کردن اروپا از سود نفتی ایران و سقوط ارزش یورو در مقابل ارزش دلار عنوان کرد.

امام جمعه آران و بیدگل، به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف تحریم‌های غرب بر علیه ایران تحقق هدف آن‌ها در حضور کم‌رنگ مردم کشور در انتخابات است اما ملت ایران با حضور چشمگیر خود در انتخابات و همچنین راهپیمایی 22 بهمن جواب دندان شکنی به دشمنان خواهند داد.

موسوی انتخابات را عالی‌ترین مظهر حضور مردم و مشارکت آنان در تصمیم گیری‌های کشور دانست و تاکید کرد: مردم ایران مانند همیشه با حضور حداکثری و پرشور خود توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده و به وظیفه ملی و دینی خود عمل می‌کنند.

مردم از انتخاب وابستگان به کانون‌های ثروت و قدرت بپرهیزند

حجت الاسلام اصغر قائمی در خطبه‌های نماز جمعه شهرضا اظهار داشت: حفظ تقوا و اشاعه آن به تمامی شئون‌ زندگی جزو مهم‌ترین وظایف انسان‌ها است.

وی ادامه داد: اول ربیع‌الاول مطابق با سالروز هجرت پیامبر اکرم (ص) از مکه به مدینه است و در حالی که این هجرت با مقاومت مشرکان مواجه شد، اما پیامبر (ص) با رشادت، شکست سختی به بدخواهان وارد کرد و آن‌ها را از اهداف پلید خود نا امید کرد.

امام جمعه موقت شهرضا با تشریح اهمیت زنده نگه داشتن سنت پیامبر (ص) در جامعه افزود: همگان باید بدانند که اسلام جدای از ولایت معنا ندارد و امروز وظیفه داریم، سنت پیامبر (ص) را در تمامی حوزه‌های جامعه به کار بگیریم.

خطیب جمعه شهرضا در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به ایام دهه فجر گفت: صدور انقلاب اسلامی ایران به کشورهای جهان موضوعی بود که امام خمینی (ره) اوایل انقلاب از آن سخن می‌گفتند و در حال حاضر تمامی جهانیان به صراحت اعلام می‌کنند که موج بیداری اسلامی در سطح جهان نشات گرفته از انقلاب اسلامی ایران است.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتخاب نمایندگان وظیفه شناس و مؤمن از مسائل مهمی است که رهبر معظم انقلاب همواره بر آن تاکید دارند.

قائمی اضافه کرد: مردم باید در انتخاب نمایندگان مجلس با دقت زیادی عمل کنند و از انتخاب وابستگان به کانون‌های ثروت و قدرت پرهیز کنند.

انکار خدمات دولت دور از انصاف است

حجت الاسلام و المسلمین سید حبیب الله موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمیرم اظهار داشت: عده‌ای با سیاه نمایی و دروغ حاضر نیستند خدمات گسترده و مردمی دولت را بپذیرند و همواره بدگویی می‌کنند.

وی با اشاره به حجم وسیع تهاجم رسانه‌ای و تبلیغاتی غرب و آمریکا بر ضد کشورمان در دولت‌های نهم و دهم افزود: شک نکنید اگر هر دولتی غیر از دولت احمدی نژاد بود، زیر این فشار و هجمه سنگین دشمنان کمر خم می‌کرد.



امام جمعه سمیرم گفت: ملت فهیم ایران در 33 سال پس از انقلاب با تهدیدها و تحریم‌های بسیاری از سوی دشمنان روبه‌رو شد، اما هیچ‌کدام از این توطئه‌ها نتوانست آن‌ها را از دستیابی به اهداف و آرمان‌های خود باز دارد.

وی یادآور شد: دشمنان می‌خواهند با تبلیغات منفی و از راه‌های مختلف فکر جوانان این مرز و بوم را بگیرند و مانع پیشرفت ایران عزیز شوند.

موسوی تاکید کرد: امروز همه ما وظیفه داریم از خود گذشتگی‌هاو دلاوری‌های مردم ایران در دوران انقلاب را به جوانان و نوجوانانمان انتقال دهیم.

وی دهه مبارک فجر را فرصت مناسبی برای معرفی دستاوردهای نظام دانست و گفت: موفقیت‌های حاصل شده باید در قالب نمایشگاه‌های مختلف و برنامه‌های جذاب برای عموم معرفی شود.

امام جمعه سمیرم برگزاری با شکوه آیین‌های گرامیداشت رویدادهای مختلف انقلاب به ویژه دهه فجر را مهم و اثرگذار برشمرد و تصریح کرد: امروز انقلاب اسلامی ایران به الگویی فرا منطقه‌ای تبدیل شده و خیزش اخیر ملت‌ها ضد نظام سرمایه داری غرب با تأسی از پیام‌های این نهضت الهی و مردمی در حال گسترش است.

افزایش نابسامانی‌ها در اروپا مهم‌ترین پیامد تحریم نفت ایران است

آیت الله عبدالنبی نمازی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کاشان اظهار داشت: ایران بی نیاز از فروش 18 درصد از نفت خود به کشورهای اروپایی بوده و نفت ایران بازار بسیار خوبی در سایر کشورهای جهان دارد.

وی افزود: این در حالی است که هنوز چند روز از تصویب تحریم نفت ایران نگذشته که وضعیت منابع انرژی در کشورهای اروپایی به شدت به هم ریخته و مردم برای تهیه سوخت مورد نیاز خود جایگاه‌های پمپ بنزین را اشغال کرده‌اند.

خطیب جمعه کاشان به پیام شفاهی رئیس جمهور آمریکا به مسئولان ایرانی نیز اشاره کرد و گفت: اوباما در این پیام تنگه هرمز را خط قرمز آمریکا دانسته و اعلام کرده که کسی نمی‌تواند آنجا را مسدود کند.

وی تاکیدکرد: رئیس جمهور ایالات متحده امریکا راهکار مذاکره را به ایران پیشنهاد داده و با این سخن، هم تهدید و هم تقاضای خود را اعلام کرده است.

آیت الله نمازی تصریح کرد: اما مسئولان ایران اسلامی پاسخ دندان شکنی به آمریکا و اتحادیه اروپا داده و اعلام کرده‌اند که اگر نفت ایران تحریم شود هیچ ناو نفت کشی از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد.

وی با اشاره به سالروز ورود پیروزمندانه حضرت امام خمینی (ره) در سال 57 به ایران، خاطرنشان کرد: دهه فجر پیروزی اسلام بر کفر است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان، پیروزی انقلاب را یکی از معجزات و آیات الهی دانست و یادآور شد:‌تمام دنیا تلاش کرد تا شاه را در ایران نگه دارد اما اراده خدا مانع از تحقق این هدف شوم شد.

وی اظهار داشت: فرهنگ عاشورا پاکی و طهارت است که بایستی در تمام طول سال جاری باشد.

آیت الله نمازی افزود: برگزاری آیین‌های جشن و عروسی بایستی با حفظ فرهنگ عاشورا، رعایت آداب شرعی و پرهیز از اختلاط زنان و مردان نامحرم انجام شود.

وی تاکید کرد:‌همچنین، مردم از به راه انداختن کاروان‌های شادی که موجبات مزاحمت برای دیگران را فراهم می‌کند جلوگیری کرده و انجام اقدامات لازم توسط نیروی انتظامی نیز الزامی است.