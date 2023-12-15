به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبههای این هفته نماز جمعه ضمن تبیین نقش ایران در نظم آینده و با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی اظهار کرد: خنثیسازی تحریم تنها از طریق بازتعریف نقش ایران در نظم آینده امکانپذیر است. در یک جهان غیرقطبیشده، پدیدههایی نظیر تحریم، سکوهای مالی و بانکی، زنجیرههای ارزش جهانی و منطقهای شکلی متفاوت از شرایط فعلی خواهند داشت به طوری که قدرت بلوک غرب برای اعمال تحریم کاهش مییابد و همین امر بازتعریف نقش در عرصه بینالملل را به امری در دسترس برای ایران تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه تا به حال چهار مسیر برای «مقابله با تحریم» در فضای سیاستگذاری کشور مطرح شده است، گفت: این موارد عبارتند از: اول، رفع حقوقی تحریم و عادیسازی روابط اقتصادی؛ دوم، دور زدن تحریم و صدور مجوزهای موردی؛ سوم، استفاده از ابزارهایی نظیر پیمان پولی، بانکداری فراساحلی و…؛ چهارم اصلاحات اقتصاد داخلی، اما نکته مهم این است که هیچکدام از موارد فوق به تنهایی قادر به تحقق «خنثیسازی تحریم» نیستند اما زمانی که افق و نقشه راه دست یافتن به تعادل جدید مشخص شود هر یک از برداشتهای متعارف چهارگانه، جایگاه خاصی در جورچین خنثیسازی تحریم بهدست خواهند آورد.
امام جمعه شهرستان اصلاندوز بیان کرد: بدون تردید شرایط کنونی که دوره گذار از جهان تک قطبی به جهان چندقطبی یا غیر قطبی است، با نگاه فرصت محور مبتنی بر اندیشههای انقلابی و گفتمان انقلاب در عرصه اقتصاد که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی متجلی است، میتواند یک فرصت طلایی برای پیشرفت همهجانبه به شمار آید.
حجت الاسلام جعفرزاده در فراز دیگری از خطبهها با بیان اینکه چرا حملات اسرائیل در جنوب نوار غزه متمرکز شده است، خاطرنشان کرد: استنباط و برداشت رژیم صهیونیستی این است که هم اسرا و هم رزمندگان حماس در جنوب غزه حضور دارند و به همین دلیل نیز جنگ علیه جنوب غزه را نیز آغاز کردهاند که در همین زمینه، صهیونیستها اطلاعاتی را منتشر کرده و مدعی شدند که اکثر رهبران حماس در جنوب نوار غزه هستند.
سخنان صهیونیستها مبنی بر حذف حماس در شمال غزه دروغی بیش نبود
وی ادامه داد: صهیونیستها که برای از بین بردن حماس ناکام بودند، تضعیف حماس را از طریق ترور رهبران آن پیگیری میکنند تا برای خود دستاوردسازی کنند، اما دلیل دیگر عملیات نظامی در جنوب غزه این است که رژیم صهیونیستی قصد دارد مردم مناطق جنوب غزه را به مصر کوچ دهد که نمود کامل شکست صهیونیستها مبنی بر حذف حماس در مرحله سوم تبادل اسرا بود و این امر نشان داد که سخنان صهیونیستها مبنی بر حذف حماس در شمال غزه دروغی بیش نبوده و اکنون نیز با القای دروغ شکست حماس در جنوب، عملیاتهای خود را آغاز کردند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اصلاندوز بیان کرد: یکی از مهمترین و مبارکترین مهارتهای زندگی که فوقالعاده در توفیقات زندگی انسان اثر میگذارد و زندگی را توأم آرامش و نشاط میکند، مهارتی است که در روایات نورانی حضرات معصومین با سرفصل دعا برای دیگران است که این مهارت یکی از معروفترین و برجستهترین سیرههای عملی حضرت زهرا (س) بوده است.
وی در پایان ضمن تبریک و تسلیت شهادت ۱۲ تن از نیروهای انتظامی در حمله تروریستی به مقر انتظامی در شهرستان راسک این حمله ناجوانمردانه را محکوم کرده و بر قداست کار پلیس قهرمان تاکید کرد.
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