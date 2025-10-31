  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

امام جمعه جاسک: سوءاستفاده‌ها در حوزه قاچاق سوخت قابل پذیرش نیست

امام جمعه جاسک: سوءاستفاده‌ها در حوزه قاچاق سوخت قابل پذیرش نیست

جاسک - امام جمعه شهرستان جاسک با تأکید بر اجرای دقیق قوانین از مسئولان خواست با جدیت با قاچاق سوخت مقابله کنند و نسبت به پیامدهای بی‌توجهی در این زمینه هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه شهرستان جاسک در خطبه‌های این هفته نماز جمعه به نکات مهمی درباره تقوای الهی، قدرشناسی نعمت‌های الهی و اهمیت ایام فاطمیه و ۱۳ آبان پرداخت و بر لزوم آشکار کردن آثار نعمت‌های پروردگار در زندگی روزمره تأکید کرد.

امام جمعه جاسک با اشاره به جایگاه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام، افزود: محبت و دوستی نسبت به اهل‌بیت باید در زندگی ما بروز و ظهور داشته باشد و الگوی زندگی فردی و اجتماعی ما قرار گیرد.

وی تأکید کرد که نزدیک شدن به ایام فاطمیه فرصت مغتنمی برای نمایش محبت به حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در رفتار و زندگی افراد است.

حجت‌الاسلام ذاکری همچنین به خصومت دائمی آمریکا با ایران اشاره کرد و گفت: این خصومت ناشی از منطق سلطه‌گری آمریکاست و انقلاب اسلامی ایران با آرمان‌های استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، نظم سلطه‌گر غرب را به چالش کشیده است و خصومت آمریکا حتی با تغییر چهره‌های سیاسی تغییر نخواهد کرد.

وی جامعه ایرانی را مظهر امید و پیشرفت دانست و جوانان را محور توسعه کشور معرفی کرد و با اشاره به پیشرفت‌های علمی، پزشکی، نانو، هسته‌ای و دفاعی ایران بر اهمیت حفظ و تقویت امید در جامعه تأکید کرد.

امام جمعه جاسک مناسبت‌های پیش رو را یادآور شد، اظهار داشت: ایام فاطمیه روز دانش‌آموز و ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی، فرصت مناسبی برای تقویت فرهنگ مقاومت و ایستادگی است.

وی توصیه‌هایی نیز برای نوجوانان و خانواده‌ها ارائه داد و بر تقویت خودباوری، حس کنجکاوی، صبر و بردباری، روحیه تعاون و تلاش و علاقه‌مندی به مطالعه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام ذاکری همچنین به اهمیت پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: رعایت مسائل پیشگیرانه و مراقبت از تهدیدات دشمنان، موجب پیشگیری از وقوع مشکلات و حوادث ناگوار خواهد شد.

وی مسئولان را به دقت در اجرای قوانین و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، به ویژه در موضوع قاچاق سوخت فراخواند و هشدار داد که بی‌توجهی به قوانین می‌تواند زمینه‌ساز تبعات ناگوار در جامعه شود.

امام جمعه جاسک در پایان مردم را به حضور فعال در راهپیمایی ۱۳ آبان و مراسم ایام فاطمیه دعوت کرد و یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، را گرامی داشت. وی دعا کرد که فرج امام زمان (عج) تعجیل شود، باران رحمت الهی بر جامعه نازل گردد و استکبار ظالمین در جهان شکست بخورد.

کد مطلب 6640314

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها