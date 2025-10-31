به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه شهرستان جاسک در خطبه‌های این هفته نماز جمعه به نکات مهمی درباره تقوای الهی، قدرشناسی نعمت‌های الهی و اهمیت ایام فاطمیه و ۱۳ آبان پرداخت و بر لزوم آشکار کردن آثار نعمت‌های پروردگار در زندگی روزمره تأکید کرد.

امام جمعه جاسک با اشاره به جایگاه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام، افزود: محبت و دوستی نسبت به اهل‌بیت باید در زندگی ما بروز و ظهور داشته باشد و الگوی زندگی فردی و اجتماعی ما قرار گیرد.

وی تأکید کرد که نزدیک شدن به ایام فاطمیه فرصت مغتنمی برای نمایش محبت به حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در رفتار و زندگی افراد است.

حجت‌الاسلام ذاکری همچنین به خصومت دائمی آمریکا با ایران اشاره کرد و گفت: این خصومت ناشی از منطق سلطه‌گری آمریکاست و انقلاب اسلامی ایران با آرمان‌های استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، نظم سلطه‌گر غرب را به چالش کشیده است و خصومت آمریکا حتی با تغییر چهره‌های سیاسی تغییر نخواهد کرد.

وی جامعه ایرانی را مظهر امید و پیشرفت دانست و جوانان را محور توسعه کشور معرفی کرد و با اشاره به پیشرفت‌های علمی، پزشکی، نانو، هسته‌ای و دفاعی ایران بر اهمیت حفظ و تقویت امید در جامعه تأکید کرد.

امام جمعه جاسک مناسبت‌های پیش رو را یادآور شد، اظهار داشت: ایام فاطمیه روز دانش‌آموز و ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی، فرصت مناسبی برای تقویت فرهنگ مقاومت و ایستادگی است.

وی توصیه‌هایی نیز برای نوجوانان و خانواده‌ها ارائه داد و بر تقویت خودباوری، حس کنجکاوی، صبر و بردباری، روحیه تعاون و تلاش و علاقه‌مندی به مطالعه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام ذاکری همچنین به اهمیت پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: رعایت مسائل پیشگیرانه و مراقبت از تهدیدات دشمنان، موجب پیشگیری از وقوع مشکلات و حوادث ناگوار خواهد شد.

وی مسئولان را به دقت در اجرای قوانین و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، به ویژه در موضوع قاچاق سوخت فراخواند و هشدار داد که بی‌توجهی به قوانین می‌تواند زمینه‌ساز تبعات ناگوار در جامعه شود.

امام جمعه جاسک در پایان مردم را به حضور فعال در راهپیمایی ۱۳ آبان و مراسم ایام فاطمیه دعوت کرد و یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، را گرامی داشت. وی دعا کرد که فرج امام زمان (عج) تعجیل شود، باران رحمت الهی بر جامعه نازل گردد و استکبار ظالمین در جهان شکست بخورد.