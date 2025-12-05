به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس ذاکری در خطبههای این هفته نماز جمعه با تأکید بر اهمیت الگوگیری از حضرت زهرا (س) گفت: زنان مسلمان میتوانند از ویژگیهای بارز این بانوی بزرگوار در ایفای مسئولیتهای اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی بهرهبرداری کنند.
وی به مسئولیتپذیری و تعهد حضرت زهرا (س) در نقشهای مادرانه و همسری اشاره کرد و آن را به عنوان ویژگیهای اصلی ایشان معرفی نمود.
خطیب جمعه جاسک در ادامه به مقایسه نگاه اسلام به زن و نگاه غربی پرداخت و اظهار داشت: در دنیای امروز زن در جوامع غربی به عنوان ابزاری برای مصرف یا جذابیتهای ظاهری دیده میشود، اما در اسلام زن به عنوان شخصیتی محترم، مستقل و با کرامت شناخته میشود و حضرت زهرا (س) نمونهای از زن مسلمان است که با حفظ حجاب و عفت در عرصههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نقشآفرینی کرده است.
وی افزود: در جمهوری اسلامی ایران زنان توانستهاند با حفظ هویت اسلامی و در چارچوب اصول دینی در همه عرصههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فعالیت کنند و به هیچ وجه به عنوان وسیلهای برای جذابیتهای ظاهری دیده نمیشوند.
امام جمعه جاسک همچنین بر اهمیت حفظ عفت و پاکدامنی زنان در جامعه اسلامی تأکید کرد و حضرت زهرا (س) را به عنوان الگوی برجستهای در این زمینه معرفی کرد.
حجتالاسلام ذاکری در ادامه به نقش حیاتی خانواده در اسلام پرداخت و گفت: در اسلام خانواده به عنوان یک واحد مقدس شناخته میشود و زن نه تنها به عنوان مادر و همسر بلکه به عنوان مؤثرترین عنصر در تربیت نسلهای صالح و مؤمن شناخته میشود.
وی همچنین به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه زن و اهمیت حضور وی در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اشاره کرد.
امام جمعه جاسک در بخش پایانی سخنان خود به اهمیت روز دانشجو و پروژههای فرهنگی اشاره کرد و گفت: دانشجویان باید با مطالبهگری و تأکید بر علم و صنعت به حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور کمک کنند و همچنین پروژههای فرهنگی همچون «مولدسازی» میتوانند در رشد و تعالی جامعه مؤثر باشند.
