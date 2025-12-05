  1. استانها
ذاکری: دانشجویان با مطالبه‌گری و علم به حل مشکلات کشور کمک کنند

جاسک- امام جمعه جاسک بر ضرورت نقش‌آفرینی دانشجویان در حل بحران‌های اجتماعی و اقتصادی تأکید کرد و پروژه‌های فرهنگی همچون «مولدسازی» را مؤثر در پیشرفت جامعه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس ذاکری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تأکید بر اهمیت الگوگیری از حضرت زهرا (س) گفت: زنان مسلمان می‌توانند از ویژگی‌های بارز این بانوی بزرگوار در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی بهره‌برداری کنند.

وی به مسئولیت‌پذیری و تعهد حضرت زهرا (س) در نقش‌های مادرانه و همسری اشاره کرد و آن را به عنوان ویژگی‌های اصلی ایشان معرفی نمود.

خطیب جمعه جاسک در ادامه به مقایسه نگاه اسلام به زن و نگاه غربی پرداخت و اظهار داشت: در دنیای امروز زن در جوامع غربی به عنوان ابزاری برای مصرف یا جذابیت‌های ظاهری دیده می‌شود، اما در اسلام زن به عنوان شخصیتی محترم، مستقل و با کرامت شناخته می‌شود و حضرت زهرا (س) نمونه‌ای از زن مسلمان است که با حفظ حجاب و عفت در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نقش‌آفرینی کرده است.

وی افزود: در جمهوری اسلامی ایران زنان توانسته‌اند با حفظ هویت اسلامی و در چارچوب اصول دینی در همه عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فعالیت کنند و به هیچ وجه به عنوان وسیله‌ای برای جذابیت‌های ظاهری دیده نمی‌شوند.

امام جمعه جاسک همچنین بر اهمیت حفظ عفت و پاکدامنی زنان در جامعه اسلامی تأکید کرد و حضرت زهرا (س) را به عنوان الگوی برجسته‌ای در این زمینه معرفی کرد.

حجت‌الاسلام ذاکری در ادامه به نقش حیاتی خانواده در اسلام پرداخت و گفت: در اسلام خانواده به عنوان یک واحد مقدس شناخته می‌شود و زن نه تنها به عنوان مادر و همسر بلکه به عنوان مؤثرترین عنصر در تربیت نسل‌های صالح و مؤمن شناخته می‌شود.

وی همچنین به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه زن و اهمیت حضور وی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اشاره کرد.

امام جمعه جاسک در بخش پایانی سخنان خود به اهمیت روز دانشجو و پروژه‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: دانشجویان باید با مطالبه‌گری و تأکید بر علم و صنعت به حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور کمک کنند و همچنین پروژه‌های فرهنگی همچون «مولدسازی» می‌توانند در رشد و تعالی جامعه مؤثر باشند.

