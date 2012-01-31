44 عنوان برنامه در دهه فجر امسال اجرا می شود

حسن براتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، غباررویی، عطر افشانی و گلباران گلزار مطهر شهدا با عنوان برگزاری مراسم مهمانی لاله ها و حضور گسترده ایثار گران در نماز جمعه، برپایی مسابقات ورزشی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا انقلاب اسلامی، برگزاری یادواره شهدای انقلاب، نواختن زنگ انقلاب در روز 12 بهمن ماه در مدارس عنوان کرد.

وی افرود: معرفی شهدا انقلاب با نصب بنر، پلاکارد و اطلاع رسانی در طول ایام دهه ی مبارک فجر، دیدار با خانواده های شهدا، جانبازان و آزادگان سیاسی دوران انقلاب با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی استان، برگزاری گرد همایی جانبازان و آزادگان با بیان خاطرات دوران انقلاب، برگزاری مسابقان قرآنی در رشته های حفظ، قرائت، تفسیر، ترجمه در شهرستان ها، از دیگر برنامه های کمیته ایثارگران در ایام دهه مبارک دهه فجر خواهد بود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثار گران خراسان شمالی برگزاری همایش ایثار، افتتاح قطعه دوم گلزار شهدا بجنورد، برگزاری پیاده روی عموم با حضور جانبازان را از دیگر برنامه های اجرای این کمیته بیان کرد.

براتی زاده دهه فجر را فرصت مناسبی برای احیاء و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تحقق اهداف شهدا گرانقدر دانست و افزود: شهدای انقلاب با نثار خون خود موجب استقرار نظام جموری اسلامی شده و از شرافت اسلام و انقلاب دفاع کردند.

وی اظهار داشت: گستره خدمت و تلاش در بنیاد شهید به عنوان یک نهاد فرهنگی، تمام جامعه را در بر می گیرد و ماموریت اصلی این نهاد خدمت به خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

