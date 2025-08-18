طرح های تکمیل شده کهگیلویه و بویراحمد در هفته دولت افتتاح شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی عصر دوشنبه در نشست ستاد بزرگداشت هفته دولت با تأکید بر ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی و ایثار گفت: برنامه‌های این هفته باید به‌گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر معرفی دستاوردهای دولت، به ترویج فرهنگ جهاد، خدمت‌رسانی و زنده‌نگه‌داشتن یاد شهدای دولت، به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر، منجر شود.

وی با بیان اینکه هفته دولت فرصتی برای بازخوانی مجاهدت‌های خدمت‌گزاران نظام و تبیین دستاوردهای اجرایی است، اظهار کرد: ترویج فرهنگ دینی و ملی، ترویج فرهنگ مقاومت، زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده از دلایل تکریم برنامه‌های هفته دولت است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برنامه‌های این هفته باید در راستای نشر ارزش‌های اسلامی و تقویت هویت ملی طراحی شود، تصریح کرد: انتقال روحیه جهادی و مقاومت به نسل جوان از اولویت‌های این مناسبت است.

هفته دولت فرصلی مناسب برای بیان دستاوردهای نظام

وی هفته دولت را فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای نظام دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی موظفند عملکرد خود را در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در مناطق محروم را ارائه دهند.

محمدی از برگزاری میز خدمت ادارت در مصلاهای استان خبر داد و تاکید کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای ایجاد فضای تعامل مستقیم بین مسئولان و شهروندان برای رفع مشکلات و دریافت انتقادات سازنده است.

برگزاری یادواره شهدای دولت



معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جزئیات برنامه‌ها، تصریح کرد: بسیج ادارات برنامه‌های متنوعی برای هفته دولت تدارک دیده است و یادواره شهدای دولت، شهدای خدمت و شهدای اقتدار هشتم شهریور در سراسر استان برگزار شود.

وی بیان کرد: در طول هفته دولت برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و ورزشی شامل همایش پیاده‌روی در جهت ایجاد نشاط اجتماعی و امیدآفرینی تدارک دیده شده است.

محمدی با تقدیر از نقش رسانه‌ها در انعکاس خدمات دولت، گفت: رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیما و پایگاه‌های خبری محلی، باید با پوشش دقیق برنامه‌ها، به افزایش اعتماد عمومی و شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌ها کمک کنند

وی از مدیران خواست تا با حضور فعال در رسانه‌ها، خصوصاً صدا و سیمای مرکز استان خدمات دولت را به سمع و نظر مردم برسانند.

طرح‌های تکمیل شده در هفته دولت افتتاح شوند



معاون استاندار با انتقاد از برخی افتتاح‌های نمادین بدون تکمیل پروژه‌ها، تأکید کرد: در هفته دولت فقط پروژه‌های ۱۰۰ درصد تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری باید افتتاح شوند.

وی با بیان اینکه افتتاح طرح‌های ناتمام نه‌تنها اعتماد مردم را سلب می‌کند، بلکه تبعات منفی در پی دارد، از فرمانداران خواست تا نظارت دقیقی بر این موضوع داشته باشند.

محمدی تاکید کرد: خدمت‌گزاری صادقانه به مردم، بهترین راه تکریم شهیدان و آرمان‌های انقلاب اسلامی است. امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، این هفته به‌عنوان نمادی از کار جهادی و مردمی در تاریخ استان ثبت شود.

برگزاری مراسم شهدای هفته دولت در ۸ شهریور

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم از برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای دولت، شهدای خدمت و شهدای اقتدار خبر داد و گفت: این مراسم روز هشتم شهریور در سراسر استان برگزار می‌شود

حجت‌الاسلام سید جواد خاضع بیان کرد: زمان و مکان برگزاری یادواره شهدای دولت در سراسر شهرستان‌های استان از طریق رسانه‌ها و صدا و سیما اعلام می‌شود.