به گزارش خبرنگار مهر، سفر رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آفریقایی در طول 33 سال گذشته روابط و همکاریهای گسترده، سازنده و مثبت در زمینه های گوناگون داشته و دستاوردهای حاصله چشم انداز بسیار روشنی را پیش روی رهبران دو طرف قرار داده است.



سفر و مذاکرات وزیر امورخارجه کشورمان با رهبران و مسئولین آفریقایی با عنایت به تحولات مهم حادث شده در این قاره در طول یک سال گذشته در چهار چوب بیداری اسلامی از یک سو و تلاش قدرتهای فرامنطقه ای به تحمیل دیدگاهها و نظرات گزینشی خود به سایر نقاط جهان و بویژه آفریقا از دیگر سو حائز اهمیت بسیار بود.



حاشیه نگاری سفر وزیر امور خارجه کشورمان که شامل دیدارهای وی از یک طرف و ویژگی های این کشور آفریقایی از طرف دیگر است، در پی می آید:

*سالن اجلاسی که محل نشست سران اتحادیه آفریقا بود توسط چینی‌ها به مدت دو سال ساخته شده و هزینه آن 200 میلیون دلار گزارش شده است. این سالن که از این پس به عنوان مقر اصلی اتحادیه آفریقا شناخته می شود در آستانه گشایش این اجلاس افتتاح شده بود. غیر از این سالن تازه تاسیس نمی توان در آدیس آبابا اثری از ساختمانهای مجلل و سر به فلک کشیده پیدا کرد بلکه تنها ساختمانی که از راه دور قابل مشاهده است، ساختمان اجلاس سران است.

*هجدهمین اجلاس سران اتحادیه آفریقا یکشنبه با شعار "ارتقاء تجارت درون آفریقایی" با حضور سران 54 کشور آفریقایی در آدیس بابا گشایش یافت و طی آن رئیس جمهور بنین به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه آفریقا انتخاب شد. وزیر امور خارجه کشورمان طی دیداری با رئیس جدید اتحادیه آفریقا از وی برای سفر به ایران دعوت کرد که وی نیز با ابراز تمایل برای سفر به ایران از سفر قریب الوقوع خود به کشورمان خبر داد.

*یکی از جلوه های ویژه هجدهمین اجلاس اتحادیه آفریقا غیبت رهبران دیکتاتور لیبی، مصر و تونس در این اجلاس بود که مسئولان جدید این 3 کشور در راس هیئت های آنها به این اجلاس آمده بودند. در غیاب "قذافی"، "مبارک" و "بن علی" وزرای امور خارجه لیبی و مصر و رئیس جمهور جدید تونس در رأس هیئت هایی قرار گرفتند که برای شرکت در هجدهمین اجلاس سران اتحادیه آفریقا عازم آدیس آبابا شده اند.

*وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس دو روزه سران اتحادیه آفریقا با روسای جمهور بنین و سومالی، وزرای امور خارجه اتیوپی، تونس، بوتان، توگو و موریس، معاون نخست وزیر ترکیه و معاون وزیر امور خارجه مالاوی دیدار و گفتگو کرد.

*نشست خبری وزیر امور خارجه ایران با حضور خبرنگاران رسانه های خارجی و خبرنگاران ایرانی اعزامی به آدیس آبابا در محل برگزاری اجلاس اتحادیه آفریقا برگزار شد و در این نشست سئوالات خبرنگاران خارجی به مذاکرات 1+5 و موضوع هسته ای ایران، موضوع حقوق بشر در کشورمان، نگاه ایران به موضوعات سوریه و ... اختصاص پیدا کرد و صالحی نیز به زبان انگلیسی به سوالات همه پرسش گران پاسخ داد.

*علی اکبر صالحی که سال گذشته در روز 10 بهمن ماه ساعاتی پس از کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی می خواست اولین سفر خود در قامت وزیر امور خارجه را به قصد اتیوپی انجام دهد، سفرش را لغو کرد. صالحی یکسال بعد در همان ایام در حالی وزارتش یکساله شده بود در اتیوپی به سر می برد. صالحی نشست خبری خود در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی را همراه با یکساله شدن وزارتش برگزار کرد.

*مسئولان برگزاری اجلاس از ورود خبرنگاران به داخل سالن اجلاس جلوگیری می کردند. در عین حال سالن ویژه ای مخصوص خبرنگاران دیده شده بود که دسترسی به اینترنت را برای رسانه ای ها آسان می کرد. گفته می شد کل ظرفیت اینترنت آدیس آبابا در اختیار این اجلاس قرار گرفته است. سرعت اینترنت در بقیه نقاط آدیس آبابا از جمله هتل محل اقامت خبرنگاران ایرانی کم بود.

*دو سه روز قبل از آغاز اجلاس سران آفریقا در آدیس آبابا اکثر نقاط این پایتخت آفریقایی با خاموشی مواجه شده بودند. در روزهای برگزاری این اجلاس، پلیس لباس آبی آدیس آبابا قدم به قدم در حاشیه خیابانهای این شهر در حال آماده باش به سر می بردند.

*مبادی ورودی سران و دیپلماتهای ارشد به اجلاس از محل ورود خبرنگاران و سایر دست اندرکاران جدا شده بود. اتیوپیایی ها تدابیر امنیتی جدی برای افرادی که وارد محل اجلاس می شدند در نظر گرفته بودند اما هنگام بازرسی با احترام برخورد می کردند. ماموران امنیتی اتیوپی هنگام بازرسی مهمانان ایرانی خود با روی خوش با گفتن "سلام" خوش و بش می کردند.

حاشیه های اتیوپی ...

*اتومبیل های آبی رنگ فیات، چهره خیابان های آدیس آبابا پایتخت اتیوپی را به گونه ای آرایش کرده که می توان آدیس آبابا را شهر فیات های آبی رنگ لادا نامید. فیات لادا در پایتخت اتیوپی بیشتر از این جهت جلب توجه می کند که این خودرو در این شهر به عنوان تاکسی استفاده می شود لذا فراوانی فیات در آدیس آبابا به عنوان خودرویی عمومی جلب توجه می کند.

*آرایش شبانگاهی خیابان های اصلی آدیس آبابا به گونه ای است که تصور می شود آنجا پارکینگ ماشین ها است چراکه خودروهای قدیمی و بعضا هم مدل بالا در حاشیه خیابانها ردیف شده اند. هوای غبارآلوده صبح های آدیس آبابا تداوم آداب سنتی در زندگی مردم این پایتخت آفریقایی را تداعی می کند چراکه مردمانش صبح ها در منازل حیاط دارشان هیزم می سوزانند. چرای گروههای کوچک بز و گوسفند در حاشیه پیاده راههای این شهر که سبزی چندانی هم برای خوردن ندارند چشمان هر بیننده ای را خیره می کند.

*برخی از مردم آدیس آبابا بیش از آنکه به تردد ماشینی عادت کرده باشند ترجیح می دهند مسیرها را پیاده طی کنند. این را از تردد پیاده صبحگاهی شهروندان آدیس آبابایی در حاشیه بزرگراه این شهر می توانی دریابی. همچنین زمستان آدیس آبابا بهاری و معتدل است.

*غلبه باورهای دینی شهروندان آدیس آبابا ترکیبی از اسلام و مسیحیت است به این ترتیب مسلمانان محجبه را به وفور می توان در این شهر مشاهده کرد. اتیوپی یا همان حبشه سابق از این جهت که دعوت پیامبر گرامی اسلام را به آغوش کشیدند این کشور را برای ما مسلمانان متمایز می کند.