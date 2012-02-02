پنج هزار خوشنویس در کشور فارغ التحصیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف صندوق آبادی روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه اولین جشنواره ملی خوشنویسی نگارش خطبه غدیر که در سالن فرهنگسرای بانوی قزوین برگزارشد اظهارداشت: دنیای استکباری متوجه شده است که مباحث فرهنگی در قالب هنر بیشتر تاثیر دارد لذا با برنامه ریزی مدون بخش فرهنگی کشورمان را نشانه گرفته اند.

وی افزود: دشمنان با یک برنامه دقیق به مهندسی فرهنگی رسیده اند که با پویایی خاصی اهدافشان را دنبال می کنند و در این شرایط مسئولان فرهنگی وظیفه دارند سرعت، دقت و حرکتی هدفمند فرهنگی را سرلوحه کار خود قرار دهند و به عنوان یک ابزار مانا از آن استفاده کنند.

صندوق آبادی تصریح کرد: خوشنویسان کشور به عنوان سرمایه ای ارزشمند در خدمت مسئولان نظامند و عاشقانه در این راه قلم می زنند و گام برمی دارند.

این مسئول بیان کرد: اگر بخواهیم آثار ماندگاری خلق و ارائه و در ترویج دین از آن استفاده کنیم تنها با هنر این کار ممکن می شود.

خطبه غدیر مورد توجه ویژه خوشنویسان کشور

وی اضافه کرد: امیرمومنان از خوشنویسان تاریخ است که ابداع خط کوفی را به حضرت منتسب می کنند لذا خطبه غدیر از گذشته های دور مورد توجه خوشنویسان هنرمند کشور بوده و افتخاری است که هنرمندی این گوهرهای ناب را با قلم خود به نگارش درآورد.

نائب رئیس انجمن خوشنویسان کشور یادآورشد: تا فرصت باقی است باید از هنر خود برای ترویج فرهنگ دین، قرآن و نهج البلاغه استفاده کنیم و انجمن خوشنویسان کشور آمادگی کامل دارد تا همه ظرفیت خود را در اختیار این کار ارزشمند قرار دهد.

وی با اشاره به ویژگی های جشنواره ملی نگارش خوشنویسی خطبه غدیر به میزبانی قزوین تصریح کرد: به عنوان گام اول کار بسیار خوبی بود اما در سالهای آینده باید کیفیت و محتوای آثار غنی تر و پربارتر شود.

صندوق آبادی در خصوص فعالیت انجمن خوشنویسی در کشور هم گفت: در حال حاضر 240 شعبه انجمن در سراسر کشور فعالیت می کند و در کشورهای لندن، کانادا، ترکیه، پاریس و ترکیه نیز شعب انجمن خوشنویسان فعال شده است.