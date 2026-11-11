به گزارش خبرگزاری مهر، بوریسنکو و شوشتری در این دیدار درباره موضوعات جاری مورد علاقه مشترک، با تمرکز بر حل‌وفصل مناقشات در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت‌وگو کردند.

مدیرکل غرب آسیا و آفریقای وزارت امور خارجه ایران به منظور شرکت در رایزنی‌های بین وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور درباره مسائل منطقه‌ای به مسکو سفر کرده است.

بوریسنکو معاون وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه همچنین با یوسف الدبی معاون سازمان همکاری اسلامی در امور سیاسی که با هدف شرکت در مجمع بین‌المللی امنیت جمعی به مسکو سفر کرده است، دیدار کرد.

در این دیدار، طرفین با ابراز خرسندی از توسعه روابط بین روسیه و سازمان همکاری اسلامی، علاقه‌مندی خود را برای تقویت بیشتر این مناسبات در زمینه‌های مختلف، از جمله گسترش گفت‌وگوی سیاسی و افزایش همکاری در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه اعلام کردند.

بوریسنکو و الدبی همچنین یادداشت‌هایی در مورد مسائل کلیدی در دستور کار بین‌المللی و خاورمیانه، با تمرکز بر شدت‌گرفتن تنش‌ها در خلیج فارس و مناقشه فلسطین و (رژیم) اسرائیل، رد و بدل کردند.

آنها بر لزوم حل اختلافات و بحران‌های موجود صرفاً از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک، بر اساس قوانین بین‌المللی و با در نظر گرفتن منافع همه کشورهای درگیر در منطقه تأکید کردند.