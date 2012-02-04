مهرداد محمد پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص همکاری و یا قطع همکاری با فیروز کریمی گفت: استراتژی ما در خصوص فیروز کریمی این است که با وی همکاری خود را ادامه دهیم چون کریمی با باشگاه شاهین بوشهر قرار داد دارد.

وی با بیان اینکه کریمی هنوز در محافل رسمی انصراف خود را از هدایت تیم شاهین اعلام نکرده، افزود: وی پس از بازی با تیم ذوب آهن که با شکست شاهین همراه بود از همه خداحافظی کرد و تا به این لحظه نیز هر چه ما با وی تماس گرفته ایم تا ببینیم منظورش از این خداحافظی چیست یا موبایلش خاموش بوده و یا از دسترس خارج است.



محمد پور در همین خصوص افزود: حتی من از طریق یکی ازدوستان مشترکمان نیز برای وی پیغام گذاشته ام اما تا این لحظه پاسخ نداده است.

مدیر عامل باشگاه شاهین بوشهر با اشاره به اینکه در حال حاضر تمرین تیم شاهین زیر نظر مربیان تیم برگزار می شود، تاکید کرد: با توجه به شرایطی که شاهین در حال حاضر دارد تکلیف ادامه و یا قطع همکاری با فیروز کریمی را تا دوشنبه مشخص می کنیم و اگر تاکنون این موضوع تحقق پیدا نکرده به این دلیل است که تا این لحظه نتوانسته ایم با وی ارتباطی برقرار کنیم.