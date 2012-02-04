9 رشته جدید تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی سردرود راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمود صفوی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با صدور مجوزهای لازم از سوی شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سردرود بزودی در رشته های مهندسی نرم افزار رایانه، حقوق، حسابداری(کارشناسی پیوسته)، مهندسی تکنولوژی عمران سازه، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات، تربیت دبیر فنی ساختمان(کارشناسی ناپیوسته) و نیز مکانیک خودرو(کاردانی پیوسته)، ساخت و تولید با گرایش ماشین افزار و علمی و کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات(کاردانی ناپیوسته ) اقدام به پذیرش دانشجو خواهد کرد.

وی همچنین با اعلام این خبر که دانشگاه آزاد سردرود با کسب شاخصهای لازم عملکرد اداری، آموزشی و علمی به عنوان مرکز نمونه دانشگاهی در بین مراکز دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 13 کشور انتخاب و معرفی شده است، اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام یافته اداری و اخذ سند مالکیت بزودی پروژه سایت بزرگ آموزشی، اداری و خدماتی این دانشگاه در زمین 25 هکتاری واگذار شده از سوی مسئولان منابع طبیعی آذربایجان شرقی عملیاتی خواهد شد.

صفوی، تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت و اساتید مدعو این مرکز دانشگاهی را به ترتیب 10 و 60 نفر عنوان کرد و افزود: توانمندسازی اعضای هیئت علمی، توسعه تحصیلات تکمیلی کارآمد، افزایش تخصصی سطح کیفی و کمی برنامه های آموزشی و پژوهشی از محورهای مهم کاری این مرکز دانشگاهی محسوب می شود.

وی همچنین با بیان این مطلب که توسعه فضاهای جدید آموزشی مورد نیاز این مرکز دانشگاهی با مساعدت یک نیکوکار فرهنگ دوست سردرودی در اهدای یک قطعه زمین 6هزار مترمربعی عملیاتی شده است، گفت: در حال حاضر این مرکز دانشگاهی در 15 رشته کاردانی پیوسته و ناپیوسته اقدام به پذیرش دانشجو بدون کنکور می کند که در این خصوص پذیرش دانشجو برای رشته های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته نیز از ترم پائیز سال تحصیلی آتی امکانپذیر خواهد شد.

به گقته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سردرود، هم اکنون بیش از هزار دانشجو در 20 رشته کارشناسی و کاردانی در این دانشگاه آزاد مشغول به تحصیلند.