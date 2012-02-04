استیو جابز تقلبی از یک تبلت تایوانی رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آگهی تلویزیونی که با واکنشهای بسیاری در شبکه مواجه شده است یک شرکت تایوانی به نام Action Electronics برای معرفی تبلت جدید خود به نام Action Pad از استیو جابز استفاده کرد.

این "استیو جابز تقلبی" در واقع یک هنرپیشه محلی است که با دو بال و هاله سفید درحالی که شلوار جین آبی و پیراهن یقه سه سانتی مشکی پوشیده است در صحنه این آگهی ظاهر می شود و به همان شیوه بنیانگذار اپل این تبلت را که برپایه سیستم عامل رقیب بزرگ اپل (گوگل) قرار دارد معرفی می کند.

"اکشن پد"، یک تبلت "وای- فای" 7 اینچی است که از یک نسخه شخصی سازی شده آندروئید 2.3 استفاده می کند.

این پیام بازرگانی که 23 ثانیه به طول می انجامد با این جمله پایان می یابد: "خدایا شکر. بالاخره می توانم از یک پد دیگر استفاده کنم." (Thank God, I can finally play another pad).

براساس گزارش TheAppleLounge، درحالی که این آگهی با انتقادات شدیدی مواجه شده است اما به اعتقاد سخنگوی این شرکت تایوانی، هدف از ساخت این پیام تبلیغاتی تمسخر در گذشت استیو جابز (به خاطر بالها و هاله سفید) و یا دست انداختن شخص وی نیست.

استیو جابز تقلبی یک هنرپیشه تایوانی است

وی موفق شده است در این آگهی بازرگانی تقریباً به همان روش استیو جابز تبلت را معرفی کند

شرکت تایوانی Action Electronics این آگهی را ساخته است

این شرکت معتقد است که قصد تمسخر کردن مرگ استیو جابز و یا دست انداختن شخص وی را نداشته است

این تبلت که "اکشن پد" نام دارد برپایه سیستم عامل آندروئید است که یکی از مهمترین رقبای سیستم عامل iOS اپل به شمار می رود