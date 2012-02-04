محمد خزاعی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: در کنار بازار سیاه بلیت جشنواره در سینماهای مردمی، پیش از این هم کارت جعلی افتتاحیه با قیمت 20 هزار تومان به فروش رفته بود. برخی افراد سودجو از این کارت‌ها کپی گرفتند ولی خوشبختانه حراست با آنها برخورد و از ورود آنها جلوگیری کرد.

وی افزود: برای کارت‌های مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر هم بارکدگذاری خاصی انجام داده ایم تا هیچکس نتواند از آنها کپی بگیرد و بدون مجوز وارد سالن شود.

خزاعی درباره بازار سیاه بلیت‌ها که شب گذشته در سینماهای مردمی به وجود آمده بود هم گفت: برخی افراد بلیت‌ها را پیش خرید کرد‌ه و شب گذشته با قیمت‌های بالایی به علاقمندان سینما فروخته‌اند. البته قیمت 50 هزار تومان برای این قبیل بلیط ها نشنیدم. این موضوع ناشی از این است برخی مخاطبان فکر می‌کنند با خرید این بلیت‌ها ممکن است راحت‌تر به سالن سینما بیایند در صورتی که ما برای این گونه فیلمها که با استقبال روبرو می‌شوند سانس فوق‌العاده در نظر گرفتیم که از میان آنها می‌توان به "پل چوبی" ساخته مهدی کرمپور اشاره کرد.

وی درباره نمایش آثار سه بعدی و استقبال مردم در تالار ایوان شمس هم گفت: خوشبختانه مشکل نمایش فیلم‌های سه بعدی که در روزهای اول جشنواره به وجود آمده بود حل شد و شب گذشته حتی تا 50 متر صف برای نمایش این فیلمها توسط مردم به وجود آمده بود. این موضوع به جذابیت جشنواره می‌افزاید زیرا پس از سالها چنین اتفاقی روی داده است. البته نمی‌دانم چنین استقبالی ادامه می‌یابد یا خیر.

دبیر جشنواره ادامه داد:‌ این استقبال به دلیل جدولی است که ما امسال برای جشنواره در نظر گرفتیم. تمهیداتی اندیشیدیم تا فیلمهای خوب در روزهای ابتدایی به نمایش درآیند به همین دلیل با جشنواره پررونقی در سینماهای مردمی روبرو بودیم. مخاطبان سینما باید بدانند تعداد زیادی در گیشه سینما بلیت برای آنها در نظر گرفته شده است و تلاش کنند با قیمت بالایی بلیت‌ها را خریداری نکنند تا بازار سیاه به وجود آید. ما تعدادی بلیت از قبل پیش فروش کردیم و برخی نیز در اختیار نهادها و سازمان‌ها است. شاید یکی از دلایل ایجاد بازار سیاه همین موضوع باشد اما جای هیچ نگرانی برای مردم نیست.

وی درباره ارایه خدمات در برج میلاد به اهالی رسانه گفت: اگر دقت کنید امسال طراحی داخلی که برای برج میلیارد در نظر گرفته شده بسیار خوب است و با استانداردها همخوانی دارد. تلاش کردیم برای بیشتر سایت‌ها، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های تلویزیونی غرفه‌هایی را در نظر بگیریم. اگر هم سازمان یا نهادی دیرتر از مابقی برای گرفتن غرفه اقدام کردند روز گذشته مشکلشان حل شد.