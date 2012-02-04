آغاز طرح تشدید کنترل ناوگان حمل و نقل/ برخورد با مدیران متخلف تعاونیها

سرهنگ ابراهیم وهاب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح تشدید کنترل ناوگان عمومی خبر داد و اظهار داشت: در این طرح تجهیزات خودروها، نقص فنی و رانندگان در مبادی خروجی شهرها از سوی ماموران پلیس راه کنترل و عملکرد آنها بررسی می شود. همچنین هیچ خودروی حمل و نقل عمومی اجازه تردد بدون تجهیزات زمستانی و ضروری ندارد و خودرهای بدون تجهیزات و نقص فنی به مبدا بزگشت داده می شوند.

وی ادامه داد: مدیران فنی تعاونی ها موظفند عملکرد راننده و شرایط خودرو را بررسی کرده و در صورتی که اتوبوس دچار نقص است اجازه تردد به راننده را ندهند. پلیس ضمن کنترل مدیران فنی تعاونی ها با افراد متخلف نیز برخورد می کند. مدیر متخلفی که صورت وضعیت را مهر کرده و اجازه تردد به اتوبوس دارای نقص فنی را بدهد به کمیسیون ماده 11 و 12 معرفی می شوند.

بکارگیری بازرسان نامحسوس در اتوبوسها

معاون حمل و نقل پلیس راه کشور از بکارگیری بازرسان نامحسوس در اتوبوسهای بین شهری خبر داد و افزود: کارکنان و افراد واجد شرایط پلیس راهور و راه با لباس شخصی به عنوان مسافر سوار اتوبوس ها شده و تا مقصد رفتار راننده را کنترل کرده و در صورت ارتکاب تخلف حادثه ساز با رانندگان برخورد می کند.

تعویض دفترچه های رانندگان حمل و نقل عمومی

وهاب زاده در ادامه از تعویض دفترچه های رانندگی رانندگان حمل و نقل عمومی خبر داد و گفت: پس از تعیین ساز و کارهای لازم، دفترچه های رانندگی در دو رنگ آبی و قرمز صادر می شود. براین اساس رانندگان قانونمند دفترچه آبی دریافت کرده و رانندگانی که مرتکب تخلفات حادثه ساز شده یا در تصادفات منجر به فوت و جرح مقصر هستند دفترچه قرمز داده می شود.

برخورد با تعاونیهای متخلف مسافربری

وی همچنین از برخورد با تعاونیهای متخلف مسافربری خبر داد و تاکید کرد: براساس تبصره سه ماده 14 قانون جدید راهنمایی و رانندگی پس از تصادفات سهم شرکتها و راه نیز مشخص و اگر قصوری از طرف شرکتی رخ داده باشد به کمسیون ماده 12 معرفی و با ان برخورد می شود.