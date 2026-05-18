کنترل ۲۹۰ دستگاه سواری کرایه در محورهای کهگیلویه و بویراحمد

سرهنگ حسن دانایار در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح ضربتی کنترل و برخورد با ناوگان عمومی حمل مسافر سواری کرایه که با تلاش کارکنان پلیس راه استان انجام شد، طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۲۹۰ دستگاه خودروی عمومی مورد کنترل قرار گرفت.

وی افزود: در این طرح ۱۰۹ مورد اعمال قانون انجام شد، ۸ جلد دفترچه ثبت ساعت از رانندگان اخذ و ۱۲ راننده متخلف نیز به اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای معرفی شدند.

رئیس پلیس راه استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به عادی شدن شرایط تردد در محورهای مواصلاتی استان تصریح کرد: همه رانندگان ناوگان عمومی حمل مسافر موظف هستند هنگام عبور از مقابل پاسگاه‌های پلیس راه نسبت به ثبت ساعت اقدام کنند.

سرهنگ دانایار هدف از اجرای این طرح را ارتقای ایمنی سفرها، کنترل عملکرد ناوگان عمومی و پیشگیری از تخلفات حادثه‌ساز عنوان کرد.