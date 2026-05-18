  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

کنترل ۲۹۰ دستگاه سواری کرایه در محورهای کهگیلویه و بویراحمد

کنترل ۲۹۰ دستگاه سواری کرایه در محورهای کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح ضربتی کنترل ناوگان عمومی حمل مسافر در محورهای استان و کنترل ۲۹۰ دستگاه خودروی عمومی در این رابطه خبر داد.

سرهنگ حسن دانایار در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح ضربتی کنترل و برخورد با ناوگان عمومی حمل مسافر سواری کرایه که با تلاش کارکنان پلیس راه استان انجام شد، طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۲۹۰ دستگاه خودروی عمومی مورد کنترل قرار گرفت.

وی افزود: در این طرح ۱۰۹ مورد اعمال قانون انجام شد، ۸ جلد دفترچه ثبت ساعت از رانندگان اخذ و ۱۲ راننده متخلف نیز به اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای معرفی شدند.

رئیس پلیس راه استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به عادی شدن شرایط تردد در محورهای مواصلاتی استان تصریح کرد: همه رانندگان ناوگان عمومی حمل مسافر موظف هستند هنگام عبور از مقابل پاسگاه‌های پلیس راه نسبت به ثبت ساعت اقدام کنند.

سرهنگ دانایار هدف از اجرای این طرح را ارتقای ایمنی سفرها، کنترل عملکرد ناوگان عمومی و پیشگیری از تخلفات حادثه‌ساز عنوان کرد.

کد مطلب 6833819

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها