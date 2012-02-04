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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۳۳

ضیاء و شهیدی فرد گزینه های احتمالی اجرای اختتامیه

ضیاء و شهیدی فرد گزینه های احتمالی اجرای اختتامیه

علی ضیاء و محمدرضا شهیدی فرد گزینه های احتمالی اجرای مراسم اختتامیه سی امین جشنواره فیلم فجر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز 15 بهمن ماه مشخص شد فرزاد حسنی اجرای مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر را بر عهده ندارد.

همچنین شنیده می شود علی ضیاء و محمدرضا شهیدی فرد گزینه های اجرای مراسم اختتامیه هستند. البته احتمال ضیاء بیشتر از شهیدی فرد است.

کد مطلب 1525312

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