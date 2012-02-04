برگزاری دومین نشست دستمزد 91 در شورای ‎عالی کار

ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر گفت: با حضور مقامات کارگران، کارفرمایان و دولت دومین نشست رسمی شورای عالی کار پس از برگزاری نشست مقدماتی در ماه های گذشته، برگزار و پیرامون دستمزد 91 تصمیم گیری خواهد شد.

فتح الهی با تاکید بر اینکه طی روز جاری یک نشست تخصصی بین کارگران برای بررسی ابعاد مختلف کار و تهیه پیشنهاد برای ارائه به شورای عالی کار برگزار شده است، افزود: در این نشست مباحث مختلف مربوط به وضعیت کارگران و همچنین معیشت خانوار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

این مقام مسئول کارگری با اشاره به اینکه به زودی نتیجه کارشناسی ها و جلسات جداگانه کارگران زمینه ساز تعیین پیشنهاد نهایی برای ارائه به شورای عالی کار خواهد شد، گفت: در نشست امروز کارگران، بر لزوم حمایت دولت از ارائه برخی خدمات مانند کارت های اعتباری خرید برای افزایش قدرت معیشتی خانوار کارگری تاکید شد.

وی این مطلب را هم افزود که برای دستمزد سال آینده، کارگران به دنبال افزایش منطقی و در عین حال تامین کننده نیازهای حداقلی خود هستند که باید توسط شورای عالی کار در مورد آن تصمیم گیری شود.

به گزارش مهر، در پی برگزاری نشست مقدماتی شورای عالی کار طی دی ماه سال جاری، دومین نشست رسمی این شورا با حضور مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت عضو این شورا برای بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و تصویب آن برگزار می شود.

به زودی و در قالب چندین نشست در شورای عالی کار، میزان حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها و کارگر و مشمول قانون کار تعیین و به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

حداقل دستمزد تصویب شده در سال جاری از سوی شورای عالی کار 330 هزار و 300 تومان برای حداقل بگیران مزد بوده است که به زودی درصد افزایش این رقم برای سال آینده مشخص و اعلام می شود.