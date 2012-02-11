به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در راهپیمایی 22 بهمن در شهرکرد با بیان اینکه حضور پرنگ مردم در راهپیمایی نقش به سزایی در اجرای روند آرمانهای انقلاب اسلامی دارد، اظهار داشت: جمع نورانی مردم در 22 بهمن جمع راهگشا برای ادامه برنامه های کشور است.

وی بیان داشت: ظلم و ستم با فرهنگ و جامعه اسلامی ما سازگار نیست و نباید جامعه اسلامی زیر بار ظلم و ستم برود.

حجت الاسلام نکونام با اشاره به اینکه راه انقلاب اسلامی همانند راه انبیا و اولیا الهی است، عنوان کرد: انقلاب اسلامی باید با شجاعت تمام راه انبیا و امامان معصوم را پیش بگیرد تا هیچ وقت در جامعه شکست نخورد.

وی با بیان اینکه آمدن در صحنه راهپیمایی جهاد کردن در راه خدا است، بیان داشت: حضور در این راهپیمایی از بین بردن موانع انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: همه مسلمانان باید جهاد کنند و همه سختیها را تحمل کنند تا بتوانند جامعه سالم و بدون مشکل داشته باشند.

امام جمعه شهرکرد اذعان داشت: امروز آغاز سی و چهارمین سال حیات بخشیدن به اسلام است و ما این روز را جشن می گیریم تا مشت محکمی بر دهان دشمنان بزنیم.

وی تاکید کرد: ما باید پای بیگانه گان را به اسلام نکشانیم تا طاغوت زدایی کنیم.

امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: دشمنان به دنبال این هستند تا مسیر امام را کج کنند و با ایجاد تفرقه در بین مردم به اهداف خود برسند.

نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری اذعان داشت: 12 اسفند آزمون سختی در پیش داریم و باید در عرصه حضور و گزینش از این آزمون سربلند بیرون بیایم.

حجت الاسلام نکونام با بیان اینکه با بصیرت و هوشیاری دشمن را ناکام خواهیم گذاشت، گفت: اگر از ولایت فقیه پیروی کنیم قطعا جامعه اسلامی آسیب نخواهد دید.

وی تصریح کرد: حضور مردم در روز 22 بهمن حضور خداجویی است و این سزمین با وحدت کلمه آماده مقابله و رویارویی با دشمنان و توطئه های آنهاست.