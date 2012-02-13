وحشت اسرائیل از حمله به سفارتخانه هایش/ فرافکنی صهیونیستها آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ساعتی پیش رسانه ها از وقوع دو حمله به سفارتخانه های رژیم صهیونیستی در دهلی نو و تفلیس خبر دادند. بر این اساس در حمله نخست که در مقابل سفارت این رژیم در دهلی نو رخ داد همسر سفیر رژیم اسرائیل در هند مجروح شده و بمب دوم نیز در سفارت اسرائیل در پایتخت گرجستان توسط نیروهای امنیتی این کشور خنثی شده است.

در پی این حملات مقامات رژیم صهیونیستی با به نمایش گذاشتن وحشت خود از گسترش خشم بین المللی علیه این رژیم اقدام به فرافکنی علیه دشمنان خود بویژه ایران کردند.

"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر این رژیم در اظهاراتی منفعلانه حملات مذکور را به ایران منتسب کرده و مدعی شد چنین حملاتی توسط این کشور انجام گرفته است.

همچنین "آویگدور لیبرمن" در سخنانی که حاکی از خشم این مقام تندرو صهیونیست در مورد به خطر افتادن منافع رژیم صهیونیستی در خارج از سرزمینهای اشغالی بود گفت: ما چنین حملاتی را تحمل نخواهیم کرد.

روزنامه هاآرتض با انتشار این خبر از قول وی مدعی شد: حمله به سفارتهای اسرائیل در خارج از مرزها نشان می دهد که شهروندان اسرائیلی با تهدید تروریستی مواجه هستند.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از سخنان خود ادعا کرد که این رژیم به خوبی می داند حملات مذکور از سوی چه کسانی طراحی شده و به آنها پاسخ خواهد داد.