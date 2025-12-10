به گزارش خبرنگار مهر، ۲۰ جمادی الثانی سالروز میلاد با سعادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز زن و روز گرامیداشت مقام مادر است. می‌توانید با استفاده از متن پیام‌های زیر که ویژه شبکه‌های اجتماعی و پیامک نوشته شده است، روز مادر و روز زن ۱۴۰۴ را به عزیزانتان تبریک بگویید.

۱. زن، جلوه‌ی لطافت پروردگار است؛ آینه‌ای که عشق خدا در آن تجلی می‌یابد. روز زن بر تمام بانوان هستی‌ساز مبارک باد. 💐

۲. مادر، تفسیر بی‌کلام مهربانی است… در چشمانش آفتاب، و در دستانش بهشت. روز مادر خجسته باد. ☀️🌸

۳. زن، شعری‌ست که شاعرش خداست؛ موزون، دل‌آویز و همیشه جاری. 💫

۴. روز زن، یادآور عطر حضور بانویی‌ست که تمام عفت و عشق در او خلاصه شد؛ حضرت زهرا (س). 🌸

۵. میلاد فاطمه (س)، آغاز فصل شکفتن زنانگی در آئینه ایمان است. 💖

۶. زن، آغازگر مهر و پایان سختی‌هاست؛ روز زن و روز مادر بر همه بانوان سرشار از عشق، مبارک باد. 💕

۷. به احترام مادران، لحظه‌ای بایست… که هر نبض جهان از دل آنان آغاز می‌شود. 🌷

۸. زن، مهربانی‌ست که در قاب جسم گنجانده شده؛ روزت درخشان‌تر از خورشید، بانوی مهر. ☀️

۹. مادرم، نامت سپیده‌ای‌ست که از هیچ غروبی نمی‌ترسد… روزت پر از عشق و آرامش. ❤️

۱۰. روز زن، روز درخشش خورشید مهر در آفاق زمین است؛ بر فروغ‌آفرینان زندگی مبارک باد. 🌼

۱۱. میلاد بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر بر شما مبارک باد؛ بانویی که نورش، چراغ خلقت است. 🌺

۱۲. زهرا (س)، نغمه‌ای از عرش و عطری از بهشت است… میلادش بر اهل نور مبارک باد. ✨

۱۳. در پرتو میلاد کوثر، زن معنا یافت و مادر معنا بخشید؛ میلادت خوش، ای تکیه‌گاه نبوت. 🌹

۱۴. جهان بی عطر زن، چیزی جز برهوتی خاموش نیست… روز زن بر همه گل‌واژه‌های حیات مبارک باد. 🌹

۱۵. مادر! سجده‌گاه دستانت، نزدیک‌ترین راه تا خداست… روزت مبارک ای تکیه‌گاه بی تکرار. 🤍

۱۶. به نیکی و مهر، زهرا (س) را شبیه مکن؛ که او خود مقیاس نیکی است… روز زن مبارک. 🌼

۱۷. میلاد بانوی بهشت، فرصتی دوباره برای ادای احترام به همه زنان آسمانی‌ست. 🌷

۱۸. در روزی که فاطمه آمد، خدا به زمین لبخند زد… روز زن و مادر بر شما مبارک. 💐

۱۹. ای بانوی عصمت و طهارت، نام تو روشنی دل‌هاست؛ میلادت خجسته باد. 💫

۲۰. روز زن، بهانه‌ای برای ذکر نام پاک زهراست، که جهان بی او بی‌معناست. 🌹

۲۱. هر زنی شعری‌ست که شاعرش آفریننده‌ی هستی است… روز زنان ایران‌زمین بر شما مبارک. 🌸

۲۲. مادر، ترجمه‌ی جاوید عشق است؛ بی تو هیچ سطری از زندگی معنا ندارد. 🕊️

۲۳. ای زن، لبخند تو آغاز صبحی نو در زندگی است؛ روزت مبارک ای نماد صبوری و عشق. 🌞

۲۴. زن، در خانه نمی‌گنجد… وسعتش تا آسمان ایمان است. 💐

۲۵. مادر، آرام‌ترین آغوش جهان؛ همیشه بهار دلت شاد. 🌷

۲۶. روزی برای زن نیست، هر روز زن است؛ زیرا هر لحظه از مهر او زاده می‌شود. 💕

۲۷. مادر! تویی که هرگاه دلم از جهان برید، دل به صدای تو بستم… روزت مبارک. 🤍

۲۸. زن، فصل شکفتن زندگی‌ست؛ به احترام حضورش، دل‌ها گل می‌دهند. 🌺

۲۹. روز زن بر آنان که زندگی را به لبخند می‌آموزند، مبارک باد. 🌹

۳۰. مادر، بهشت کوچک در آغوش توست… روزت گرامی باد. 🌼

۳۱. میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، روز زن و روز مادر؛ سه نام و یک حقیقت: عشق، ایمان، فداکاری. 💫

۳۲. از مهر زهرا آموختیم چگونه مادر باشیم و از عشق مادر دانستیم معنای انسان بودن را… 🌸

۳۳. روز زن و مادر، تجلی دو واژه در وجود فاطمه است؛ عشق و عصمت. 💕

۳۴. میلاد بانوی خلقت، بانویی که جهان از کرامتش روشن شد، مبارک باد. 🌷

۳۵. روز زن و مادر، تکرار شکوه آسمانی زهراست… به همه زنان پاک‌دل تبریک. 🌺

۳۶. با آمدن فاطمه (س)، زمین روشن شد و زن معنا گرفت… روز زنان آسمانی مبارک باد. 🌼

۳۷. مادر، تجلی عشق زهرا در زمین است؛ روزت مبارک ای بهترین تکرار آسمان. 🌸

۳۸. میلاد کوثر مهربانی و روز زن، پربرکت و مبارک باد بر دل‌های روشن. 💐

۳۹. زن، همان عطری‌ست که از جام وجود زهرا برخاست. 🌹

۴۰. روز مادر، بهانه‌ای برای بوسیدن دستانی که بوی بهشت می‌دهند. 🤍

۴۱. مادرم، هرچه دارم از نفس‌های روشنت دارم… روزت مبارک و دلت آرام 🌺

۴۲. همسرم، تو تجسم عشق و ایثار هستی؛ روز زن بر تو فرشته‌ی زمین مبارک. 💖

۴۳. مادر عزیزم! اگر زمین دارم، از آسمان دل توست… روزت پر مهر و روشن. 💫

۴۴. به بانوی زندگی‌ام، که جهانم بی او تاریک است… روز زن مبارک ای تکیه‌گاه دل. 🌹

۴۵. مادرم، تو بهشت را در دل خانه آفریدی؛ روزت گرامی باد. 🌸

۴۶. عشق من، زن یعنی تو… یعنی تمام آرامش‌های بی‌دلیل دنیا. 💕

۴۷. مادر، نامت رود جاری بر کویر دلم است؛ همیشه بمان. 💐

۴۸. بانوی دلم! روزت به زیبایی لبخندت روشن باد. 🌷

۴۹. مادر یعنی عطری از خدا در خاک، که ماندگار است… روزت پر از شادی. 🕊️

۵۰. روز توست، ای لطیف‌ترین دلیل بودنم؛ روز زن و مادر مبارک. 🌼