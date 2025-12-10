به گزارش خبرنگار مهر، ۲۰ جمادی الثانی سالروز میلاد با سعادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز زن و روز گرامیداشت مقام مادر است. میتوانید با استفاده از متن پیامهای زیر که ویژه شبکههای اجتماعی و پیامک نوشته شده است، روز مادر و روز زن ۱۴۰۴ را به عزیزانتان تبریک بگویید.
۱. زن، جلوهی لطافت پروردگار است؛ آینهای که عشق خدا در آن تجلی مییابد. روز زن بر تمام بانوان هستیساز مبارک باد. 💐
۲. مادر، تفسیر بیکلام مهربانی است… در چشمانش آفتاب، و در دستانش بهشت. روز مادر خجسته باد. ☀️🌸
۳. زن، شعریست که شاعرش خداست؛ موزون، دلآویز و همیشه جاری. 💫
۴. روز زن، یادآور عطر حضور بانوییست که تمام عفت و عشق در او خلاصه شد؛ حضرت زهرا (س). 🌸
۵. میلاد فاطمه (س)، آغاز فصل شکفتن زنانگی در آئینه ایمان است. 💖
۶. زن، آغازگر مهر و پایان سختیهاست؛ روز زن و روز مادر بر همه بانوان سرشار از عشق، مبارک باد. 💕
۷. به احترام مادران، لحظهای بایست… که هر نبض جهان از دل آنان آغاز میشود. 🌷
۸. زن، مهربانیست که در قاب جسم گنجانده شده؛ روزت درخشانتر از خورشید، بانوی مهر. ☀️
۹. مادرم، نامت سپیدهایست که از هیچ غروبی نمیترسد… روزت پر از عشق و آرامش. ❤️
۱۰. روز زن، روز درخشش خورشید مهر در آفاق زمین است؛ بر فروغآفرینان زندگی مبارک باد. 🌼
۱۱. میلاد بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر بر شما مبارک باد؛ بانویی که نورش، چراغ خلقت است. 🌺
۱۲. زهرا (س)، نغمهای از عرش و عطری از بهشت است… میلادش بر اهل نور مبارک باد. ✨
۱۳. در پرتو میلاد کوثر، زن معنا یافت و مادر معنا بخشید؛ میلادت خوش، ای تکیهگاه نبوت. 🌹
۱۴. جهان بی عطر زن، چیزی جز برهوتی خاموش نیست… روز زن بر همه گلواژههای حیات مبارک باد. 🌹
۱۵. مادر! سجدهگاه دستانت، نزدیکترین راه تا خداست… روزت مبارک ای تکیهگاه بی تکرار. 🤍
۱۶. به نیکی و مهر، زهرا (س) را شبیه مکن؛ که او خود مقیاس نیکی است… روز زن مبارک. 🌼
۱۷. میلاد بانوی بهشت، فرصتی دوباره برای ادای احترام به همه زنان آسمانیست. 🌷
۱۸. در روزی که فاطمه آمد، خدا به زمین لبخند زد… روز زن و مادر بر شما مبارک. 💐
۱۹. ای بانوی عصمت و طهارت، نام تو روشنی دلهاست؛ میلادت خجسته باد. 💫
۲۰. روز زن، بهانهای برای ذکر نام پاک زهراست، که جهان بی او بیمعناست. 🌹
۲۱. هر زنی شعریست که شاعرش آفرینندهی هستی است… روز زنان ایرانزمین بر شما مبارک. 🌸
۲۲. مادر، ترجمهی جاوید عشق است؛ بی تو هیچ سطری از زندگی معنا ندارد. 🕊️
۲۳. ای زن، لبخند تو آغاز صبحی نو در زندگی است؛ روزت مبارک ای نماد صبوری و عشق. 🌞
۲۴. زن، در خانه نمیگنجد… وسعتش تا آسمان ایمان است. 💐
۲۵. مادر، آرامترین آغوش جهان؛ همیشه بهار دلت شاد. 🌷
۲۶. روزی برای زن نیست، هر روز زن است؛ زیرا هر لحظه از مهر او زاده میشود. 💕
۲۷. مادر! تویی که هرگاه دلم از جهان برید، دل به صدای تو بستم… روزت مبارک. 🤍
۲۸. زن، فصل شکفتن زندگیست؛ به احترام حضورش، دلها گل میدهند. 🌺
۲۹. روز زن بر آنان که زندگی را به لبخند میآموزند، مبارک باد. 🌹
۳۰. مادر، بهشت کوچک در آغوش توست… روزت گرامی باد. 🌼
۳۱. میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، روز زن و روز مادر؛ سه نام و یک حقیقت: عشق، ایمان، فداکاری. 💫
۳۲. از مهر زهرا آموختیم چگونه مادر باشیم و از عشق مادر دانستیم معنای انسان بودن را… 🌸
۳۳. روز زن و مادر، تجلی دو واژه در وجود فاطمه است؛ عشق و عصمت. 💕
۳۴. میلاد بانوی خلقت، بانویی که جهان از کرامتش روشن شد، مبارک باد. 🌷
۳۵. روز زن و مادر، تکرار شکوه آسمانی زهراست… به همه زنان پاکدل تبریک. 🌺
۳۶. با آمدن فاطمه (س)، زمین روشن شد و زن معنا گرفت… روز زنان آسمانی مبارک باد. 🌼
۳۷. مادر، تجلی عشق زهرا در زمین است؛ روزت مبارک ای بهترین تکرار آسمان. 🌸
۳۸. میلاد کوثر مهربانی و روز زن، پربرکت و مبارک باد بر دلهای روشن. 💐
۳۹. زن، همان عطریست که از جام وجود زهرا برخاست. 🌹
۴۰. روز مادر، بهانهای برای بوسیدن دستانی که بوی بهشت میدهند. 🤍
۴۱. مادرم، هرچه دارم از نفسهای روشنت دارم… روزت مبارک و دلت آرام 🌺
۴۲. همسرم، تو تجسم عشق و ایثار هستی؛ روز زن بر تو فرشتهی زمین مبارک. 💖
۴۳. مادر عزیزم! اگر زمین دارم، از آسمان دل توست… روزت پر مهر و روشن. 💫
۴۴. به بانوی زندگیام، که جهانم بی او تاریک است… روز زن مبارک ای تکیهگاه دل. 🌹
۴۵. مادرم، تو بهشت را در دل خانه آفریدی؛ روزت گرامی باد. 🌸
۴۶. عشق من، زن یعنی تو… یعنی تمام آرامشهای بیدلیل دنیا. 💕
۴۷. مادر، نامت رود جاری بر کویر دلم است؛ همیشه بمان. 💐
۴۸. بانوی دلم! روزت به زیبایی لبخندت روشن باد. 🌷
۴۹. مادر یعنی عطری از خدا در خاک، که ماندگار است… روزت پر از شادی. 🕊️
۵۰. روز توست، ای لطیفترین دلیل بودنم؛ روز زن و مادر مبارک. 🌼
