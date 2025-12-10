به گزارش خبرگزاری مهر، سردار امجدیان اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان لردگان با همکاری پلیس پیشگیری و مبارزه با موادمخدر استان با انجام فعالیت‌های اطلاعاتی، از تردد اعضای باند قاچاق مواد افیونی در محورهای شهرستان لردگان مطلع و موفق شدند طی دو عملیات دو دستگاه خودرو سمند و تیبا را که از استان‌های جنوبی بارگیری شده بود با هماهنگی مقام قضائی متوقف و در بازرسی از آنها مقدار ۳۲ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک کشف نمایند.

وی افزود: در این دو عملیات که با رشادت مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر و در تاریکی شب انجام شد و سه قاچاقچی موادمخدر نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مراجع قضائی بیان داشت: پلیس استان با تمامی امکانات و توان عملیاتی خود در برابر قاچاق مواد مخدر ایستاده و در هر شرایطی با قاچاقچیان و سوداگران مرگ برخورد قاطع خواهد کرد.

امجدیان یادآور شد: از مردم عزیز استان درخواست می‌شود تا هرگونه اطلاعات و اخبار مرتبط با تهیه، توزیع یا حمل مواد مخدر را از طریق سامانه ۱۲۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر و یا شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.