هیربد معصومی در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان این که طرح تفصیلی شهر تهران قطعا از اول فروردین ماه سال آینده اجرایی می شود گفت: بیش از 90 درصد طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 5 به تصویب رسیده است و در حال حاضر تلاش خودر ا برای اصلاحات مورد در خواست کمیسیون به کار بسته ایم.

وی با اشاره به این که بیش از 500 مورد تناقض در طرح تفصیلی وجود داشت گفت: این میزان اختلاف برای شهری مانند تهران که در برگیرنده 22 شهر است عدد بالایی نیست.

معاون شهردار تهران با بیان این که برخی از تناقضها بر طرف شده به کمیته "کار" ارسال شده است گفت: برخی از این اصلاحات در کمیسیون پذیرفته شد و برخی هنوز مورد قبل قرار نگرفته است.

معصومی ادامه داد: پس از تصویب نهایی زمینه اجرایی شدن آن فراهم می شود و از لحاظ نرم افزاری نیز زمینه اجرای آن را فراهم می کنیم.

