پل تاریخی زمانخان در حال تخریب است/ ورود به حریم درجه یک منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، پل زمانخان سامان چهار محال و بختیاری یکی از بناهای تاریخی و مشهور این استان و کشور است.

این پل یکی از بناهای با ارزش و قدیمی، استان چهار محال و بختیاری است که دارای دو دهانه و 30متر طول است و بر روی سه پایه سنگی طبیعی بنا شده و در 29 کیلومتری شمال شهرکرد قرار دارد.

در ادوار گذشته ایلات و عشایر بختیاری از روی پل تردد می کردند، این پل به دست یکی از روسای عشایر به نام زمانخان احداث شده است.

ارزش تاریخی این پل بسیار بالاست که موجب شده این منطقه شلوغترین منطقه توریستی چهار محال و بختیاری باشد و سالانه هزاران مسافر برای بازدید ازاین پل به استان چهارمحال و بختیاری می آیند.

هم اکنون عاملهای مختلف طبیعی و غیر طبیعی در تخریب این پل نقش دارند.

اما در سالجاری باز شدن یکباره دریاچه های سد زاینده رود و روانه شدن حجم زیاد آب موجب آسیب به این پل شد.

اما اقدامات عمرانی شهرداری سامان در این منطقه یکی از عوامل آسیب به پل تاریخی زمانخان است واین آسیب همچنان ادامه داد.

کندن کوه و ریختن سنگهای بزرگ در کنار پل موجب شده است قسمت مهم کنار این پل که در کاهش سرعت آب نقش داشته است را پرکند و مسیر آب رودخانه زاینده رود مستقیم شود وقدرت آب و شدت آن را افزایش داده است.

این مهم به مرور در حال تخریب پایه های پل است و ضرورت دارد هرچه سریعتر نسبت به جمع آوری سنگها در آن منطقه و برگرداندن حالت طبیعی رودخانه اقدام شود.

عملیات کوه تراشی در حریم دجه یک و درجه دو بنای تاریخی پل زمانخان

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری سامان برای ساخت مکانی برای استقرار پلیس در پل زمانخان 750 متر را در نظر گرفته بود که این میزان مساحت زمین برای ساخت اتاقک پلیس در این منطقه بسیار زیاد است.

شاهین ایل بیگی پور با اشاره به اینکه شهرداری سامان برای ساخت محلی برای استقرارپلیس در سامان وارد حریم درجه یک و دو این منطقه تاریخی شده بود، اظهار داشت: شهرداری سامان در حریم درجه یک و دو عملیات کوه تراشی را انجام داده که خلاف قانون بوده زیرا که برای انجام عملیات های عمرانی در مکان های تاریخی باید استعلام از اداره کل میراث فرهنگی و سازمان مرکزی صورت گیرد.

ایل بیگی پور با اشاره به اینکه در تاریخ 17 شهریور 90 نامه ای برای استعلام از سوی شهرداری برای این اداره کل ارسال شده که در مورد احداث محل استقرار پلیس در این منطقه بوده است، افزود: در نامه ای به تاریخ 29 شهریور 90 به شماره 5932 طبق قانون در جواب نامه شهرداری این اداره کل ایجاد ساختمان در این محدوده را ممنوع دانسته است.

وی با اشاره به اینکه برای ارائه خدمات عمومی برای گردشگران و مسافران و ساخت ایستگاه پلیس در این منطقه اداره کل هیچگونه مخالفتی ندارد، بیان داشت: برای ساخت و ارائه خدمات عمومی در حریم درجه یک باید از سوی سازمان مرکزی استعلامات صورت گیرد.

بی توجهی به هشدارهای میراث فرهنگی

ایل یبگی پور با بیان اینکه قبل از شروع عملیات کوه تراشی در این منطقه از شهرداری خواسته شده بود که بدون استعلام هیچگونه عملیاتی را انجام ندهند، گفت: شهرداری سامان بدون استعلام و توجه به نامه این اداره کل فعالیت عمرانی خود در این منطقه آغاز کرده است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه شهرداری سامان 15 متر وارد حریم درجه یک این منطقه تاریخی شده، بیان داشت: برای انجام هرگونه عملیات عمرانی در مناطق تاریخی باید استعلامات لازم صورت گیرد.

کاهش عرض رودخانه و افزایش ارتفاع آب در اثر تخیله سنگ در رودخانه

شاهین ایل بیگی پور با اشاره به اینکه شهرداری سامان علاوه بر کوه تراشی غیر مجاز مصالح سنگی حاصل از کوه تراشی را در عرصه پل تاریخی تخلیه کرده، یادآور شد: این موضوع نیز موجب تغییر مسیر آب رودخانه زاینده رود شده است.

وی با اشاره به اینکه با تخلیه سنگ و خاک کوه تراشی در این منطقه موجب شده که عرض رودخانه کمتر شود و ارتفاع آب بیشتر و در نتیجه فشار برپایه های پل بیشتر شده و مسیر رودخانه به صورت مستقیم شود، اذعان داشت: در نتیجه این موضوع باعث شده که آب رودخانه با شدت بیشتری به دهانه پل برخورد کنند و موجب اسیب دیدن پایه های پل شود.

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گزارش زهرا مرادی