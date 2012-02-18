زوایای مختلف قرآن کریم باید به جوانان معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی لبخندان جمعه شب در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه مهم ترین چیزی که برای قرآن باید انجام شود فرهنگسازی است، اظهار کرد: باید همگان در جامعه اسلامی برای ترویج قرآن تلاش کنیم زیرا تا مردم به اهمیت قرآن پی نبرند و اهمیت آن را درک نکنند، به سوی محافل قرآنی نیز جذب نخواهند شد.

وی ادامه داد: در این رابطه دستگاه ها و نهادهای فرهنگسازی همچون دانشگاه ها، آموزش و پرورش و به ویژه حوزه های علمیه پیشقراول هستند.

لبخندان میزبانی هرمزگان در مسابقات سراسری قرآن را اقدامی شایسته در فرهنگسازی قرآن در این استان دانست و افزود: شخص استاندار به عنوان عالی ترین مقام اجرایی استان توجه و دغدغه ای ویژه ای نسبت به این مسابقات دارد که این موضوعی مهم است.

مشاور استاندار هرمزگان در امور روحانیت ضمن بیان اینکه برای جذب بیشتر جوانان به محافل و مجالس قرآنی باید قران را از زوایای مختلف معرفی کنیم، گفت: به عنوان مثال باید قران را در ارتباط با علم، زندگی، تکنولوژی و ... شناسانده شود.

رئیس جامعه روحانیت هرمزگان با تأکید بر اینکه هر چه علم پیشرفت می کند، بیشتر به اهمیت قرآن در جهان امروز پی می بریم، گفت: باید در جامعه به ویژه برای نسل جوان به گونه ای فرهنگسازی کنیم تا پی ببرند که قرآن در عصر تکنولوزی هم حرفهای زیادی برای گفتن دارد.