هیچگونه توازنی بین جمعیت دامی و ظرفیت مراتع گیلان وجود ندارد

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مراتع از منابع تجدید شونده خدادادی استان است، افزود: این عرصه های طبیعی بیشتر در باند ییلاقی از ارتفاع هزار و 600 تا حدود سه هزار متر با اقلیم نیمه مرطوب سرد و پرشیب گیلان است.

وی اظهارداشت: این مناطق مرتعی در استان مساحتی افزون بر 245 هزار هکتار را شامل می شود که 51 هزار هکتار آن درجه یک یا با پوشش گیاهی بالای 75 درصد، 166 هزار هکتار درجه دو و 27 هزار هکتار درجه سه است.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: در این عرصه ها سالانه 100 هزار تن علوفه مرتعی تولید می شود که افزون بر 12 هزار دامدار ذیحق صاحب کارت پروانه چرا به مدت چهار ماه از آن بهره مند می شوند.

وی افزود: دامهای مجاز این بهره برداران 700 هزار واحد دامی است بنابراین یک میلیون و 200 هزار واحد دامی در مراتع وجود دارند.

رحمانی ظهارداشت: این مراتع در سطح 10 شهرستان تالش، رضوانشهر، شفت، ماسال، فومن، رودبار، سیاهکل، رودسر، لنگرود و املش پراکنش دارند.

وی ادامه داد: براساس آمار مراتع و شناسنامه های مرتع که مطابق با ممیزیهای انجام گرفته اخذ شده حدود 451 مرتع در استان تائید که با توجه به سطح مراتع بسیار پرتراکم است که در مقایسه با این تعداد بهره بردار با استان سمنان که دارای پنج میلیون هکتار مرتع است، شرایط مدیریتی دشوارتری می باشد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان یادآورشد: علاوه بر تولید علوفه در مرتع به دلیل وجود گیاهانی چون آویشن، گون، اسپرس و انواع گلها در مراتع زنبورداری، بهره مندی از گیاهان دارویی از قبیل گل گاوزبان، شاه تره، آویشن، بابونه، نعناع و غیره، تفرج و گشت و گذار در مرتع به عنوان تسکین روح و روان انسانها از سایر مواهب این منبع خدادادی است.