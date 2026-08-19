بسیج سازندگی کرمان حامی جدی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در ریگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی محمدی، در بازدید از پروژ های اشتغال زایی شهرستان ریگان اظهار داشت: حمایت از طرحهای اشتغالزا و کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، از مهمترین برنامههای بسیج سازندگی است و تلاش میکنیم با رفع موانع موجود، زمینه توسعه این طرحها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مختلف استان، از جمله شهرستان ریگان، فراهم شود.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ریگان نیز گفت: توجه به ظرفیتهای بومی و توانمندیهای مردم منطقه میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته باشد و حمایت از طرحهای تولیدی و اشتغال زایی باید با جدیت دنبال شود.
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