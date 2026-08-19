استفاده از ناو «لینکلن» چند میلیون دلار هزینه روی دست آمریکا گذاشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه نیوزویک به نقل از کارشناسان گزارش داد که استقرار طولانی مدت ناو آمریکایی لینکلن بر روی دریا تنها بر آمادگی آن و وضعیت خدمه اش تأثیر منفی نمی گذارد بلکه هزینه های مالی سنگینی نیز به دنبال دارد.

بر اساس این گزارش، هر یک روزی که ناو مذکور بر روی دریا باقی می ماند میلیون ها دلار به هزینه های اجمالی این عملیات اضافه می شود.

نیوزویک به نقل از ایلان مکاسکر ناظر مالی سابق در وزارت جنگ آمریکا گزارش داد که بر اساس برآوردهای دفتر بودجه کنگره، به کار گیری ناو روزانه ۵ و نیم میلیون دلار هزینه دارد و مأموریت ۲۶۹ روزه آن نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار هزینه برداشته است.

این هزینه ها در زمان درگیری و جنگ افزایش پیدا می کند به طوری که ممکن است تا روزانه ۱۲ میلیون دلار نیز بالا رود.

نشریه مذکور گزارش داد که خدمه ناو لینکلن ۲۰۰ روز را در منطقه درگیری گذرانده و بیش از ۱۰ هزار پرواز انجام داده اند.