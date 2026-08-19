کلانتری: حجاب نخستین سنگر مقابله با هجمه فرهنگی غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری شامگاه سه شنبه در دومین جلسه از سلسله مباحث بصیرت‌افزایی خدام افتخاری خواهر گروه‌های «آمرین حریم حرم»، «تبیین» و «رضوانه ام‌احمد(س)» ضمن قدردانی از تلاش خدام افتخاری در حوزه‌های مختلف به‌ویژه حجاب و عفاف، گفت: این همت بلند و انگیزه الهی قطعاً در پیشگاه خداوند فراموش نمی‌شود و آثار مثبت دنیوی و اخروی آن در زندگی فردی و اجتماعی نمایان خواهد شد.

وی مسائل فرهنگی به‌ویژه حجاب و عفاف را از اصلی‌ترین عرصه‌های تفکر و حکمرانی اسلامی دانست و گفت: شیراز سومین حرم اهل‌بیت(ع) در ایران اسلامی است و یکی از مهم‌ترین عرصه‌های فعالیت فرهنگی در این شهر، همین وظایفی است که خواهران فعال در ستاد مردمی امین ولایت بر عهده گرفته‌اند.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) با اشاره به فعالیت گروه‌های آمرین حریم حرم افزود: این گروه‌ها از ورودی‌های حرم مطهر تا پیرامون حرم و سطح شهر در حوزه عفاف و حجاب فعالیت می‌کنند و تلاش اصلی آنها جلوگیری از بی‌حجابی، بی‌عفتی و ناهنجاری‌های اجتماعی است.

کلانتری حجاب را فراتر از یک واجب فردی دانست و بیان کرد: حجاب یک نماد الهی و اسلامی و پرچمی است که همزمان چند کارکرد مهم دارد؛ نخست اینکه نشانه شخصیت فرهنگی یک جامعه است و از ظاهر افراد می‌توان تصویری از وضعیت فرهنگی جامعه به دست آورد.

وی با بیان اینکه حجاب پیام زنده بودن فرهنگ اسلام است، افزود: حجاب و پوشش همچنین جهت و مسیر حرکت نسل جدید را مشخص می‌کند. اگر فضای حاکم بر جامعه سالم و مبتنی بر عفاف باشد، نسل جدید نیز از این فضا تأثیر می‌پذیرد و مسیر صحیح را پیدا می‌کند.

استاد دانشگاه تهران، حجاب را نخستین سنگر در برابر هجمه فرهنگی غرب عنوان کرد و گفت: اگر این سنگر شکسته شود، شخصیت فرهنگی جامعه، مسیر و جهت درست و سایر سنگرهای فرهنگی نیز آسیب خواهند دید.

کلانتری در ادامه با اشاره به پیامدهای بی‌حجابی اظهار کرد: وقتی حجاب کنار گذاشته شود، آسیب‌های اجتماعی نیز گسترش پیدا می‌کند و تجربه کشورهای غربی نشان می‌دهد که آزاد گذاشتن این مسائل نه‌تنها موجب کاهش فساد نشده، بلکه آسیب‌های دیگری را نیز به دنبال داشته است.

وی همچنین با اشاره به شرایط کشور در مواجهه با دشمنان گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران به تعبیر امام شهید در چهار جبهه جنگ اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و نظامی با دشمن مواجه است و در جنگ فرهنگی، امپراتوری گسترده رسانه‌ای از کتاب و روزنامه گرفته تا فیلم، فضای مجازی و ماهواره علیه کشور فعالیت می‌کند.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) هدف نهایی این اقدامات را تضعیف ارزش‌های اسلامی عنوان کرد و افزود: دشمن می‌خواهد نظامی که ارزش‌هایی مانند حجاب، شهادت، جهاد، دفاع از مستضعفان و مقابله با مستکبران را ترویج می‌کند، از میان برداشته شود.

کلانتری با بیان اینکه حجاب یکی از مهم‌ترین نمادهای جامعه اسلامی است، تصریح کرد: امروز در موضوع حجاب به صورت همزمان با امپراتوری عظیم رسانه‌ای و شبکه‌های پیچیده فرهنگی و امنیتی مواجه هستیم و گناه زمانی که علنی شود، آثار مخربی برای جامعه به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به حوادث سال ۱۴۰۱ و جریان «زن، زندگی، آزادی» گفت: با وجود همه هزینه‌ها و تلاش‌های دشمن، به لطف الهی اکثریت جامعه ایران همچنان بر ارزش‌های دینی و حجاب پایبند مانده‌اند.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی بر ضرورت استفاده از راهکارهای متنوع برای مقابله با بی‌حجابی تأکید کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر لسانی باید ادامه داشته باشد و در کنار آن، با نسل جدید باید با زبان خودشان، صبر، حوصله و روشنگری برخورد کرد.

کلانتری در پایان خاطرنشان کرد: به یاری خداوند و به برکت خون شهدا و تلاش همه کسانی که در این مسیر قدم برمی‌دارند، اقدامات انجام‌شده در حوزه حجاب نیز مانند سایر جبهه‌ها به نتیجه خواهد رسید.