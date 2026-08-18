توضیحاتی مطهری در مورد قرارداد رامین رضائیان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری عصر امروز سه‌شنبه در نشست خبری پیش از دیدار فولاد و شمس‌آذر، ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه خوزستان، درباره میزان هماهنگی تیمش اظهار کرد: ما جزو دو، سه تیمی بودیم که تمرینات را زود شروع کردیم اما وقتی یک‌باره ۱۰ بازیکن را از دست می‌دهید، طبیعی است که هماهنگ کردن تیم جدید در ۴۰ یا ۴۵ روز زمان ببرد. قبل از شروع فصل با مدیرعامل و هیئت‌مدیره صحبت کرده بودم و خیلی دوست داشتم تیم حفظ شود چون اگر این اتفاق می‌افتاد زمان خیلی کمتری برای رسیدن به هماهنگی نیاز داشتیم.

وی افزود: از نظر مالی نیز شرایط کارخانه را می‌دانید و جذب بازیکن کار آسانی نبود. با این حال تیم خوبی بسته‌ایم. برای من داشتن ستاره‌های زیاد اولویت نیست؛ مهم‌تر این است که تیم یکدل و یکدست باشد و فکر می‌کنم نشان داده‌ایم که به معنای واقعی یک تیم هستیم. دیروز هم با اضافه شدن رامین رضاییان شرایطمان بهتر شد.

سرمربی فولاد با اشاره به تعداد بازیکنان بزرگسال این تیم گفت: فهرست بزرگسالان ما فکر می‌کنم ۱۵ یا ۱۶ نفر است و هنوز جای خالی داریم. در عوض تعداد زیادی بازیکن جوان را وارد چرخه تیم بزرگسالان کرده‌ام و از آن‌ها توقع دارم؛ خودم آن‌ها را آورده‌ام، پشتشان ایستاده‌ام و اعتقاد دارم تعدادی از همین بازیکنان ستاره‌های آینده فوتبال و ارزش افزوده باشگاه خواهند بود.

مطهری درباره شمس‌آذر عنوان کرد: اصلاً به نتیجه هفته گذشته شمس‌آذر نگاه نمی‌کنیم. این تیم واقعاً خوب، جوان، دونده و جنگجو است اما ما باید در تمام دقایق مسابقه تمرکز بالایی داشته باشیم و تلاش می‌کنیم ۹۰ دقیقه را با برنامه خودمان پیش ببریم و در اولین بازی خانگی نتیجه خوبی بگیریم.

وی از هواداران فولاد خواست در ورزشگاه حضور داشته باشند و گفت: «همیشه به تماشاگران می‌گویند یار دوازدهم، اما من اعتقاد دارم آن‌ها یار اصلی ما هستند. از هواداران می‌خواهم مثل همیشه بیایند و از تیم حمایت کنند. هفته گذشته پنج، شش هوادار فولاد را دیدم که با آن شرایط اقتصادی خودشان را از اهواز به اصفهان رسانده بودند؛ واقعاً باید دستشان را بوسید.

سرمربی فولاد در پاسخ به سؤالی درباره رقم قرارداد رامین رضاییان گفت: نمی‌دانم این اطلاعات از کجا آمده است. من سرمربی تیم هستم و چنین چیزی که رامین بالاترین قرارداد تیم را داشته باشد وجود ندارد. رامین می‌توانست از باشگاه‌های دیگر خیلی بیشتر پول بگیرد و این را قسم می‌خوردم؛ تعدادی از بازیکنان دیگر ما نیز پیشنهادهایی داشتند که می‌توانستند در تیم‌های دیگر پول بیشتری بگیرند اما فولاد را انتخاب کردند چون اولویتشان این باشگاه بود.

مطهری درباره نیاز تیمش به مهاجم سرزن نیز توضیح داد: بله، مهاجم سرزن از دست دادیم و خیلی هم پیگیری کردم که بازیکنی با این مشخصات جذب کنیم اما وقتی نمی‌توانیم از نظر مالی با تیم‌های متمول رقابت کنیم، شرایط فرق می‌کند؛ مشکلی نیست. ایده‌های هجومی دیگری داریم و خواهید دید که از مسیرهای مختلف به گل خواهیم رسید.

وی در پایان درباره احتمال جذب بازیکن جدید گفت: فعلاً نه. من در انتخاب بازیکن کمی وسواس دارم و پیدا کردن بازیکنی که دقیقاً ویژگی‌های مورد نظرم را داشته باشد سخت است؛ با همین تیم جلو می‌رویم و تلاش می‌کنیم در اولین بازی خانگی با دست پر از زمین خارج شویم و هوادارانمان را خوشحال کنیم.