به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین زارع ظهر شنبه در همایش توجیهی آموزش هیئت‌های بازرسی انتخابات استان بوشهر با اشاره به وجود 650 شعبه اخد رای در استان بوشهر اظهار داشت: در مجموع 23 هیئت نظارت در شهرستان‌های مختلف استان بوشهر تشکیل شده است.

وی ادامه داد:‌ یکی از مهمترین کارهایی که همه مجریان و ناظران انتخابات باید به آن توجه داشته و به آن عمل کنند این است که باید با رعایت کامل امانت‌داری، اعتماد مردم را برای حضور در انتخابات جلب کنند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان بوشهر اضافه کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمائی 22 بهمن نشان از ولایت‌مداری و پایبندی مردم به ارزشها داشت و نویدبخش حضور گسترده در انتخابات مجلس بود.

وی ادامه داد: همه مسئولان اجرایی انتخابات در استان بوشهر آماده برگزاری انتخاباتی پرشور هستند و زمینه‌های لازم برای حضور مردم در این انتخابات آماده شده است.

زارعی با اشاره به حساسیت رسانه‌های جهان روی انتخابات در ایران اظهار داشت: حضور مردم در این انتخابات می‌تواند پاسخ محکمی به همه رسانه‌هایی باشد که مدعی دلسردی مردم ایران از نظام و انقلاب هستند.

وی از حضور بیش از 750 بازرس ویژه، سر بازرس و هیئت‌های بازرسی در استان در این انتخابات خبر داد و افزود: این بازرسان به منظور کنترل کامل و رعایت قانون در این انتخابات، کار نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان بوشهر ادامه داد: همه سعی و تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم به کار خواهیم گرفت و از کاندیداها نیز می‌خواهیم با رعایت اخلاق انتخاباتی به تبلیغات خود بپردازند.