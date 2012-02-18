به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین زارع ظهر شنبه در همایش توجیهی آموزش هیئتهای بازرسی انتخابات استان بوشهر با اشاره به وجود 650 شعبه اخد رای در استان بوشهر اظهار داشت: در مجموع 23 هیئت نظارت در شهرستانهای مختلف استان بوشهر تشکیل شده است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین کارهایی که همه مجریان و ناظران انتخابات باید به آن توجه داشته و به آن عمل کنند این است که باید با رعایت کامل امانتداری، اعتماد مردم را برای حضور در انتخابات جلب کنند.
رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان بوشهر اضافه کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمائی 22 بهمن نشان از ولایتمداری و پایبندی مردم به ارزشها داشت و نویدبخش حضور گسترده در انتخابات مجلس بود.
وی ادامه داد: همه مسئولان اجرایی انتخابات در استان بوشهر آماده برگزاری انتخاباتی پرشور هستند و زمینههای لازم برای حضور مردم در این انتخابات آماده شده است.
زارعی با اشاره به حساسیت رسانههای جهان روی انتخابات در ایران اظهار داشت: حضور مردم در این انتخابات میتواند پاسخ محکمی به همه رسانههایی باشد که مدعی دلسردی مردم ایران از نظام و انقلاب هستند.
وی از حضور بیش از 750 بازرس ویژه، سر بازرس و هیئتهای بازرسی در استان در این انتخابات خبر داد و افزود: این بازرسان به منظور کنترل کامل و رعایت قانون در این انتخابات، کار نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند.
رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان بوشهر ادامه داد: همه سعی و تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم به کار خواهیم گرفت و از کاندیداها نیز میخواهیم با رعایت اخلاق انتخاباتی به تبلیغات خود بپردازند.
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