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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۴۶

زارع:

23 هیئت بازرسی در استان بوشهر بر انتخابات مجلس نظارت می‌کنند

23 هیئت بازرسی در استان بوشهر بر انتخابات مجلس نظارت می‌کنند

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان بوشهر گفت: 23 هیئت بازرسی در استان بوشهر بر انتخابات مجلس نظارت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین زارع ظهر شنبه در همایش توجیهی آموزش هیئت‌های بازرسی انتخابات استان بوشهر با اشاره به وجود 650 شعبه اخد رای در استان بوشهر اظهار داشت: در مجموع 23 هیئت نظارت در شهرستان‌های مختلف استان بوشهر تشکیل شده است.

وی ادامه داد:‌ یکی از مهمترین کارهایی که همه مجریان و ناظران انتخابات باید به آن توجه داشته و به آن عمل کنند این است که باید با رعایت کامل امانت‌داری، اعتماد مردم را برای حضور در انتخابات جلب کنند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان بوشهر اضافه کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمائی 22 بهمن نشان از ولایت‌مداری و پایبندی مردم به ارزشها داشت و نویدبخش حضور گسترده در انتخابات مجلس بود.

وی ادامه داد: همه مسئولان اجرایی انتخابات در استان بوشهر آماده برگزاری انتخاباتی پرشور هستند و زمینه‌های لازم برای حضور مردم در این انتخابات آماده شده است.

زارعی با اشاره به حساسیت رسانه‌های جهان روی انتخابات در ایران اظهار داشت: حضور مردم در این انتخابات می‌تواند پاسخ محکمی به همه رسانه‌هایی باشد که مدعی دلسردی مردم ایران از نظام و انقلاب هستند.

وی از حضور بیش از 750 بازرس ویژه، سر بازرس و هیئت‌های بازرسی در استان در این انتخابات خبر داد و افزود: این بازرسان به منظور کنترل کامل و رعایت قانون در این انتخابات، کار نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان بوشهر ادامه داد: همه سعی و تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم به کار خواهیم گرفت و از کاندیداها نیز می‌خواهیم با رعایت اخلاق انتخاباتی به تبلیغات خود بپردازند.

کد مطلب 1537262

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