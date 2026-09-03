جعفریان: هند ظرفیت مهمی برای همکاری دارویی با ایران دارد

علی جعفریان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت همکاری‌های دارویی با کشورهای دیگر گفت: یکی از مهم‌ترین کشورهایی که در حال حاضر می‌توانیم با آن همکاری کنیم، هند است؛ چرا که مواد اولیه دارویی از این کشور وارد می‌شود و امکان انتقال فناوری نیز وجود دارد.

وی افزود: انستیتو پاستور ایران در حال حاضر روی پروژه‌ای در این زمینه کار می‌کند که امیدواریم به نتیجه برسد. بخش خصوصی نیز در حال ورود به این پروژه‌ها است و امیدواریم این اقدامات به نتایج مطلوب منجر شود.

جعفریان با اشاره به تاریخچه همکاری های مشترک ایران و هند در انتقال تکنولوژی تولید دارو، مواد اولیه و واکسن، ادامه داد: طرف هندی ضمن حمایت از این رویکرد، به تسهیل روندها در وزارت بهداشت و مذاکره با مراجع ذی ربط خارج از حوزه وزارت بهداشت متعهد گردید.

وی گفت: در صورت فراهم شدن فرصت، گفتگوهایی با وزرای بهداشت کشورهای مختلف از جمله هند، برزیل، روسیه و چین خواهیم داشت تا زمینه همکاری‌های مشترک در حوزه سلامت، به‌ خصوص در بخش‌هایی که می‌تواند به رفع مشکلات کشور کمک کند، توسعه یابد.