جعفریان: هند ظرفیت مهمی برای همکاری دارویی با ایران دارد

علی جعفریان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت همکاریهای دارویی با کشورهای دیگر گفت: یکی از مهمترین کشورهایی که در حال حاضر میتوانیم با آن همکاری کنیم، هند است؛ چرا که مواد اولیه دارویی از این کشور وارد میشود و امکان انتقال فناوری نیز وجود دارد.
وی افزود: انستیتو پاستور ایران در حال حاضر روی پروژهای در این زمینه کار میکند که امیدواریم به نتیجه برسد. بخش خصوصی نیز در حال ورود به این پروژهها است و امیدواریم این اقدامات به نتایج مطلوب منجر شود.
جعفریان با اشاره به تاریخچه همکاری های مشترک ایران و هند در انتقال تکنولوژی تولید دارو، مواد اولیه و واکسن، ادامه داد: طرف هندی ضمن حمایت از این رویکرد، به تسهیل روندها در وزارت بهداشت و مذاکره با مراجع ذی ربط خارج از حوزه وزارت بهداشت متعهد گردید.
وی گفت: در صورت فراهم شدن فرصت، گفتگوهایی با وزرای بهداشت کشورهای مختلف از جمله هند، برزیل، روسیه و چین خواهیم داشت تا زمینه همکاریهای مشترک در حوزه سلامت، به خصوص در بخشهایی که میتواند به رفع مشکلات کشور کمک کند، توسعه یابد.
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