بارش شدید برف در چهار محال و بختیاری/ دید کمتر از پنج متر

به گزارش خبرنگار مهر، ورود سامانه بارش زای جدید به استان چهار محال و بختیاری موجب بارش برف و باران از ابتدای ظهر شنبه در این استان شده است.

بارش در شهر های شهرکرد، بروجن، فرخشهر، هفشجان و ... در ابتدا به صورت باران بود که موجب جاری شدن آب در خیابانها و معابر شد.

بعد از ساعاتی بارش باران در شهرهای استان، بارش به صورت برف شد و هم اکنون شدت بارش برف در شهرهای این استان افزایش پیدا کرده است.

شدت بارش به گونه ایست که به سرعت در حال سفید کردن شهرها و کوهستانها است.

بارش برف موجب شده است دید افقی به کمتر از پنج متر برسد.

بارش در شهرکرد موجب کندی حرکت خودروها شده است.

همراه شدن بارش برف و باران و تعطیلی مدارس موجب ایجاد ترافیک در بسیاری از خیابانهای شهرکرد شده است.

هم اکنون در خیابان شریعتی، خیابان 17 شهریور، ملت و .. ترافیک ایجاد شده است و حرکت خودروها به کندی انجام می شود.

در شهرستان بروجن نیز بارش برف شدت گرفته و چهره سفیدی به خیابانهای این شهر داده است.