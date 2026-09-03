حجتالاسلام سید روحالله ابراهیمپور در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: یکی از نکات مهمی که ما به عنوان مسلمان نبوی و شیعه امیرالمؤمنین(ع) باید به آن توجه کنیم، فلسفه آمدن شخصیتهای بزرگ الهی به عالم و اثری است که حضور آنان در دنیا بر جای میگذارد.
وی افزود: اگر فردی مانند یک امام جماعت وارد مسجدی شود و پس از مدتی از آنجا برود، زمانی حضور او ارزشمند است که منشأ اثر و تحول شده باشد؛ بنابراین درباره بعثت پیامبر اکرم(ص) نیز باید توجه کنیم که این تولد و حضور، یکی از نقاط عطف بزرگ در خلقت و مقدمه یک تحول اساسی در عالم بوده است.
کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: حوادثی که همزمان با ولادت پیامبر(ص) رخ داد، از جمله خاموش شدن آتشکده فارس پس از سالها، خشک شدن دریاچه ساوه و فرو ریختن بخشی از طاق کسری، نشاندهنده اهمیت و عظمت این واقعه است و بیانگر آن است که با تولد پیامبر(ص) قرار بود حرکت بزرگی در عالم آغاز شود.
ابراهیمپور تصریح کرد: شاید مهمترین پرسشی که باید در این زمینه مطرح شود این است که بزرگترین معجزه پیامبر اکرم(ص) چه بود؟ بسیاری ممکن است قرآن کریم یا دیگر امور خارقالعاده را مطرح کنند، اما بر اساس دیدگاه رهبر معظم انقلاب در کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن»، بزرگترین معجزه نبوت، ساختن انسانهای صالح و آراسته به فضائل اخلاقی است.
وی بیان کرد: ساختن انسان، بزرگترین مأموریت انبیا و پیامبر اسلام(ص) بوده است؛ اگر آموزش و پرورش، روحانیت، مسجد و دیگر نهادهای فرهنگی و اجتماعی به ساخت انسان منتهی نشوند، از هدف اصلی انبیا فاصله گرفتهایم.
کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: امروز نیز باید ببینیم در مساجد و جامعه ما چه تعداد نوجوان، جوان و دانشآموز حضور دارند و آیا توانستهایم نسل جدید را تربیت کنیم یا خیر؛ چراکه ریشه بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی، به موضوع تربیت و ساخت انسان بازمیگردد.
ابراهیمپور اضافه کرد: یکی از مهمترین نیازهای امروز جامعه، وحدت و انسجام است. وحدت میان شیعه و اهل سنت یک مسئله تاکتیکی و موقت نیست، بلکه بخشی از همان نگاه تربیتی و تمدنی است که انقلاب اسلامی دنبال کرده است و نتیجه آن را میتوان در همراهی بخش قابل توجهی از اهل سنت ایران با نظام اسلامی مشاهده کرد.
وی یادآور شد: نباید با رفتارها و سخنان اختلافافکنانه، برای خودمان دشمن بتراشیم. همه مردم قرار نیست مانند ما فکر کنند و حتی ممکن است در مسائل سیاسی و فکری اختلافنظر وجود داشته باشد، اما امروز بیش از هر زمان دیگری باید احساسات، قضاوتها، تصمیمها و استدلالهای خود را مدیریت کنیم و اجازه ندهیم اختلافات به تفرقه تبدیل شود.
کارشناس مسائل مذهبی گفت: شیعه امیرالمؤمنین(ع) باید ظرفیت تحمل و صبر بالایی داشته باشد. امیرالمؤمنین(ع) فرمود «صبرتُ وفی العین قذی وفی الحلق شجی»؛ بنابراین اگر ما مدعی پیروی از امام علی(ع) و امام حسین(ع) هستیم، باید در برابر اختلافات صبور باشیم و به جای ایجاد درگیری، محبت، وحدت و انسجام را تقویت کنیم.
ابراهیمپور تأکید کرد: امروز دشمنان جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه هستند و نباید اجازه دهیم با رفتارهای نسنجیده، زمینه تحقق اهداف آنان فراهم شود. هر سخن و اقدامی که وحدت جامعه را تضعیف کند، باید مورد توجه و پرهیز قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف انبیا ساختن انسان است و ما نیز باید تلاش کنیم هر روز از نظر اخلاق، ایمان، رفتار و مسئولیت اجتماعی بهتر از روز گذشته باشیم؛ چراکه جامعهای که انسانهای ساختهشده و مسئولیتپذیر داشته باشد، در برابر توطئهها و فشارهای دشمنان نیز مقاومتر خواهد بود.
نظر شما