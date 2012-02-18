جشنواره موسیقی "موغام" در مشگین شهر به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر ، در مراسم اختتامیه این جشنواره که بعد از ظهر شنبه برگزار شد، بر اساس آرای هیئت داوران در بخش تک نوازی تار آذری قادر الفی و فراهم وظیفه هر دو از شهرستان پارس آباد به عناوین اول و دوم دست یافتند

در بخش موسقی اصیل ایرانی گروه ارغنون به سرپرستی هادی محمدی از مشگین شهر در رتبه نخست قرار گرفت. بهرام عبادی از اردبیل و محمد نقوی از مشگین شهر نیز موفق شدند به ترتیب مقام اول و دوم بخشتکنوازی نی را از آن خود کنند.

در بخش تکنوازی تار ایرانی محسن رجبی اصل از اردبیل مقام اول را کسب کرد و رسول نوری از مشگین شهر توانست مقام دوم این بخش را به خود اختصاص دهد.

در بخش تکنوازی سنتور هادی محمدی از مشگین شهر و بهرام اظهرنیا از اردبیل مشترکا مقام اول را به خود اختصاص دادند.

مقام دوم این بخش به یوسف درگزی از خلخال و جایگاه سوم این بخش هم به فاطمه اقل الناس از مشگین شهر و فاطمه شاد خاطر از اردبیل رسید.

همچنین بر اساس آرای هیئت داوران مقام اول گروه آذری به گروه "الهی" با سرپرستی بابک خیر جواز از مشگین شهر اختصاص داده شد، همچنین گروه "آوای شهریار" از پارس آباد به سرپرستی قادر الفی مقام دوم این بخش را به خود اختصاص داد.

گروه "گونش" به سرپرستی مهدی شاهمرادی از مشگین شهر و گروه "آوای مغان" به سرپرستی هدایت جوانشیر از پارس آباد توانستند مقام سوم بهترین گروه آذری را از آن خود کنند.

جشنواره موسیقی مقامی آذری و اصیل ایرانی به مدت سه روز و با شرکت 36 گروه هنری از شهرستانهای استان اردبیل در تالار اندیشه مشکین شهر برگزار شد و لطیف کاظمی، محبوب فتحی و احمد رضایی داوری این جشنواره را بر عهده داشتند.

بازیابی و هویت بخشی به موسیقی "موغام" ضروری است



مدیرکل ارشاد اسلامی استان اردبیل در آیین اختتامیه این جشنواره طی سخنانی برگزاری چنین جشنواره هایی را توجه به هنرمندان دانست و گفت: بازیابی و هویت بخشی به موسیقی اصیل ایرانی و آذری "موغام" ضروری بوده و این جشنواره می تواند با تداوم خود گامی در این راستا باشد.

منصور شرفی با بیان اینکه این جشنواره موسیقی با هدف تقویت و اعتلا بخشیدن به هنر بومی و اصیل میهن اسلامی برگزار شد، موسیقی را ریشه در فرهنگ و باور ملت فرهنگ پرور ایران عنوان کرد و افزود: تکریم هنرمندان این رشته وزین هنری پاسداشت آیینها و باورهای ماست.



وی اضافه کرد: بدون شک برگزاری این جشنواره آن هم در شهری که خود مهد خنیاگران عاشق است، گام مهمی است در جهت شروع هنر اصیل و ماندگار موسیقی اصیل ایرانی و موغامی آذربایجان.



به گفته مدیرکل ارشاد اسلامی استان موسیقی اصیل ایرانی و موعامی آذربایجان همواره تعالی بخش و متعالی بوده و زمینه ساز معرفت بیشتر سالکان کوی عشق و معرفت است.



وی با اشاره به موسیقی فاخر و غنی مقامی و ایرانی یادآور شد: این نوع موسیقی سرشار از عشق به حضرت احدیت، حب و دوستی خاندان عصمت و طهارت (ع) و مهر و عشق ورزی بر ایران سرفراز اسلامی از جایگاه بزرگ در فرهنگ ایرانی برخوردار است.

