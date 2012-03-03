نتایج شمارش آرا در حوزه انتخابیه میناب اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج شمارش 224 هزار و 372 را ماخوذه صحیح در شعب شهرستانی میناب، رودان، سیریک، جاسک و بشاگرد با معرفی عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی با کسب 101 هزار و 395 رای به عنوان نماینده حوزه شرق هرمزگان پایان یافت.

سایر کاندیداهابه ترتیب آرا اعلام شد: حسین رئیسی 43 هزار و 400 رای، محسن ابراهیمی 19 هزار و 271 رای،محمد رحیمی شهبازی 17 هزار و 358 رای، کوروش زمانی 15 هزار و 524 رای، سید علی میرخلیلی 12 هزار و 879 رای، مرتضی زارعی 9 هزار و 702 رای، عبدالنبی حسین پور سه هزار و 655 رای، افسانه رضا زاده مهرجو هزار و 188 رای کسب کردند.

همچنین از سوی ستاد انتخابات حوزه انتخابیه میناب چهار هزار رای به عنوان باطله اعلام شد.

مشارکت مردم حوزه انتخابیه میناب در این دوره 290 هزار نفر بوده است که نسبت به دوره گذشته که 186 هزار نفر بوده است 90 درصد رشد داشته است.

تعداد آرا در شهرستان میناب 107 هزار رای، رودان 55 هزر نفر، سیریک 17 هزار نفر، جاسک 16 هزار نفر و بشاگرد 13 هزار و 382 نفر اعلام شده است.