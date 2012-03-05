به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه‌فروش بعد از ظهر دوشنبه در چهارمین همایش خشکسالی، حفاظت از منابع طبیعی و مصرف بهینه آب و وضعیت پایدار اظهار داشت: در سال جاری نزدیک به 12 همایش و برنامه علمی در ارتباط با مدیریت بحران آب کشاورزی، منابع طبیعیِ، محیط زیست و آلودگی هوا در استان اصفهان برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در زمینه خشکسالی و مدیریت بحران آب در اصفهان باید به یک مدیریت استراتژیک و برنامه استراتژیک برسیم تا پس از شناخت وضعیت موجود و درک آن بتوانیم وضعیت مطلوب را اجرایی کنیم، ادامه داد: در زمان حاضر وضعیت خشکسالی در اصفهان را شناختیم و تهدیدات و راهکاری موجود در آن را تعیین کردیم.

مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه به منظور ساماندهی وضعیت خشکسالی اصفهان به همکاری تمام نهادها اعم از دولتی، خصوصی و مردم نهاد احتیاج است، افزود: بسیاری از افراد سوال می‌کنند که چرا بارندگی در استان اصفهان کم است.

وی با اشاره به اینکه خشکسالی یک حادثه غیرمترقبه نیست زیرا پیش‌آگاهی دارد، گفت: با توجه به اینکه بارندگی در سر شاخه‌های اصفهان مناسب نیست و بارندگی به صورت برف نداریم و با تغییر فصول مواجهیم و به خاطر شب‌های سردی که در اصفهان نیست و تغییرات دمای بدن، خشکسالی اصفهان هنوز تمام نشده است.

شیشه‌فروش اضافه کرد: با توجه به اینکه بارندگی در سرشاخه‌های اصفهان مناسب نیست و بارندگی به صورت برف نداریم و با تغییر فصول مواجهیم، خشکسالی اصفهان هنوز تمام نشده است.

وی ادامه داد: قرار گرفتن ایران روی کمربند خشک و بیابان جهان، عرض جغرافیایی خاص ایران و قرار داشتن اصفهان به عنوان مرکز اقلیم خشک و مجاورت با بیابان سبب شده که خشکسالی اصفهان تمام نشود.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه در شش سال خشکسالی اصفهان، 40 هزار قنات و هشت هزار و 800 چشمه در استان اصفهان خشک شد، ادامه داد: 21 سال بارندگی نیاز است تا اثرات خشکسالی را از اصفهان بردارد.