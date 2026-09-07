تارتار: نیمه اول خوب نبودیم؛ دو دلیل باعث شد نتوانیم خوب بازی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی هفته ششم بیست و ششمین دوره رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۹ امروز دوشنبه تیم فوتبال پرسپولیس به قضاوت میثم حیدری در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف ذوب آهن اصفهان رفت که این دیدار با برتری ۲ بر صفر سرخپوشان به پایان رسید. علی علیپور(۴۳) و پوریا شهرآبادی(۶۴) برای پرسپولیس گل زدند.

مهدی تارتار در نشست خبری پس از این بازی گفت: تشکر می کنم از هواداران که از قبل بازی تا پایان بازی ما را تشویق کردند و انرژی مضاعف به ما دادند تا بازی را ببریم در روزی که خیلی خوب نبودیم.

وی ادامه داد: زمین بازی نسبت به شروع فصل افت کرده است. امیدوارم رسیدگی کامل صورت بگیرد و اگر چیزی لازم است در نظر بگیرند. فقط استقلال و پرسپولیس در این زمین بازی می کنند و نمی دانم دلیل این افت چیست. جای سوال دارد و باید دید چه دلیلی دارد. فوتبال استقلال و پرسپولیس روی زمین است و اگر خراب باشد جذابیت فوتبال کم می شود.

تارتار ادامه داد: در نیمه اول خوب نبودیم که شاید یکی از دلایلش دربی بود و شاید هم زمین بود. باید از بازیکنان بپرسیم. با این حال خوب موقعی به گل رسیدیم و با سماجت عیدی و مهارت علیپور به گل رسیدیم. در نیمه دوم خیلی بهتر شدیم و با تغییراتی که انجام دادیم می توانستیم گل های بیشتری به ثمر برسانیم.

وی ادامه داد: ویسی ما را به خوبی آنالیز کرده بود و ما را بسته بود. با این حال بعد از گل شرایط ما بهتر بود. بازیکنان با این که خسته بودند سنگ تمام گذاشتند و تلاش کردند تا بازی را ببریم. به تیم ذوب آهن هم خسته نباشید می گویم.