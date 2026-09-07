https://mehrnews.com/x3cZKD ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۵ کد مطلب 6940635 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۵ تجمع شبانه مردم خلیل آباد به ایستگاه ۱۹۱ رسید خلیل آباد- تجمعات شبانه مردم خلیل آباد به شب یکصد و نود و یکم رسید. دریافت 18 MB کد مطلب 6940635 کپی شد مطالب مرتبط ایستادگی و اقتدار کاشمریها در ۱۹۱مین قرار شبانه جشن میلاد رهبر انقلاب در قرار ۱۹۱ مشهدیها ۱۹۰ شب ایستادگی و حضور متوالی مشهدیها در میدان گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور در صد و نود و دومین شب تجمعات مردم مشهد مشارکت مردمی در تجمعات شبانه بزرگترین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی ایران برچسبها شهرستان خلیل آباد خراسان رضوی بیعت با رهبر انقلاب
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