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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۵

تجمع شبانه مردم خلیل آباد به ایستگاه ۱۹۱ رسید

تجمع شبانه مردم خلیل آباد به ایستگاه ۱۹۱ رسید

خلیل آباد- تجمعات شبانه مردم خلیل آباد به شب یکصد و نود و یکم رسید.

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کد مطلب 6940635

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