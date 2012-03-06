  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

نشست "نقش اعتقادات بر علم اقتصاد" برگزار می‌شود

نشست "نقش اعتقادات بر علم اقتصاد" برگزار می‌شود

نشست تخصصی "نقش اعتقادات و علم کلام بر علم اقتصاد" با حضور آیت‌الله هادوی تهرانی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست تخصصی نقش اعتقادات و علم کلام بر علم اقتصاد با سخنرانی آیت الله هادوی‌تهرانی از اساتید حوزه و با شرکت اساتید و صاحبنظران در حوزه کلام و دین پژوهی برگزار می شود.
 
این نشست در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تحول در علوم انسانی و نیل به علوم انسانی اسلامی و با حضور اهل فن و متخصصین امر برگزار و در آن تاثیر علم کلام بر علوم انسانی و بطور مشخص علم اقتصاد مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.
 
نشست تخصصی "نقش اعتقادات و علم کلام بر علم اقتصاد" عصر سه شنبه 16 اسفندماه از ساعت 19:30 تا 22 در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واقع در قم، بلوار 15 خرداد(شاه سیدعلی)، خیابان شهید میثمی برگزار می‌شود.
کد مطلب 1553096

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها