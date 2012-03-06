به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست تخصصی نقش اعتقادات و علم کلام بر علم اقتصاد با سخنرانی آیت الله هادوی‌تهرانی از اساتید حوزه و با شرکت اساتید و صاحبنظران در حوزه کلام و دین پژوهی برگزار می شود.



این نشست در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تحول در علوم انسانی و نیل به علوم انسانی اسلامی و با حضور اهل فن و متخصصین امر برگزار و در آن تاثیر علم کلام بر علوم انسانی و بطور مشخص علم اقتصاد مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.



نشست تخصصی "نقش اعتقادات و علم کلام بر علم اقتصاد" عصر سه شنبه 16 اسفندماه از ساعت 19:30 تا 22 در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واقع در قم، بلوار 15 خرداد(شاه سیدعلی)، خیابان شهید میثمی برگزار می‌شود.