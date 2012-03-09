ابراهیم وطن‌پرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرداری ارومیه دیدار برگشت خود در مرحله نیمه نهایی رقابت‎های لیگ برتر را در حضور تماشاگرانش برگزار کرد، اظهارداشت: والیبال در مجموع دو نتیجه دارد که در هر شهر و شرایطی فقط یکی از آنها رقم می خورد. پس نباید دنبال این باشیم که چرا در خانه باختیم. شکست خوردن در دیدار خانگی دلیل و علت نمی‌خواهد. باید در کل به دنبال علت باخت بود.

وی تصریح کرد: تلاش‌مان این بود که سرنوشت را برای تعیین تیم فینالیست به بازی سوم بکشانیم اما نتوانستیم چون خوب بازی نکردیم. اصلا روز برگزاری دیدار برگشت برابر سایپا روز ما و بازیکنان‌مان نبود. شهرداری ارومیه در این بازی در همه پست‌ها ضعیف کار کرد و اصلا بازیکن شاخص نداشت.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه ادامه داد: نمی‌دانم ریشه این موضوع مسائل روحی و روانی بود یا فنی؛ باید در این زمینه و تا پیش از آغاز دیدارهای رده‎بندی با بازیکنانم جلسه بگذارم اما در کل اینکه در این بازی هرچقدر بازیکنان شهرداری ارومیه بد بازی کردند بازیکنان سایپا خوب و کم اشتباه بودند.

وطن‌پرست تاکید کرد: سایپا به حق شایسته فینال بود. این تیم چند سال نایب قهرمان شده و امسال واقعا تشنه قهرمانی است. سایپا نفرات خوبی در اختیار دارد و صعود به فینال حق آنها بود.

وی با اشاره به اینکه شهرداری ارومیه تیمی با ساختار جدید در لیگ والیبال است، گفت: درست است که ارومیه سال‌ها در لیگ برتر تیمداری می‌کند اما مشکل اینجاست که تیم‌های این شهر ساختار همیشگی و باثبات ندارند. ما تماشاگر داریم، پیشینه والیبالی و استعداد هم داریم اما از نظر ثبات باشگاه داری در پائین‌ترین سطح هستیم در حالیکه تیم‌هایی مانند پیکان و سایپا ممکن است با هر مشکلی مواجه شوند اما بی ثباتی ندارند.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه یادآور شد: با این اوصاف شهرداری ارومیه ساختار تازه‌ای را در لیگ برتر تجربه کرد اما با این تازگی به نسبت تیم‌هایی با امکانات بهتر مانند گیتی‌پسند خوب کار کرد و به جمع چهار تیم برتر رسید. حالا هم باید به فکر دیدارهای رده‌بندی باشیم.

ابراهیم وطن‌پرست در پایان گفت که پیش‌بینی اینکه حریف شهرداری ارومیه در دیدار رده‌بندی چه تیمی می‌شود، سخت است اما در هرصورت تیمش به دنبال مقام سومی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور چهارشنبه گذشته تیم شهرداری ارومیه در سالن غدیر ارومیه مغلوب سایپا شد و از صعود به دیدار نهایی بازماند.