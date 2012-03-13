شبکه ملی مهارت ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه که میان علی حکیم جوادی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و دکتر کوروش پرند معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و فنی وحرفه ای کشور منعقد شد، در راستای اجرای سیاست های دولت دهم به عنوان اولین دولت الکترونیکی و برای توسعه خدمات الکترونیکی در کشور صورت گرفته است.

بر این اساس و در راستای اینکه تمامی دستگاه های اجرایی برابر قانون پنجم توسعه در اتصال به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال دوم برنامه، ملزم شده اند، شبکه ملی مهارت نیز با هدف حمایت از توسعه فناوری اطلاعات در کشور ایجاد خواهد شد.

تضمین طرح و معماری ایجاد شبکه ملی مهارت مبتنی بر زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، اتصال تمامی نقاط تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای به شبکه ملی، اتصال 700 مرکز آموزش دولتی و 18 هزار آموزشگاه فنی و حرفه ای و 33 مرکز اصلی ستادی و ادارات کل از جمله محورهای همکاری این تفاهم نامه است.

همچنین توسعه مرکز داده فعلی و ایجاد مرکز داده پشتیبان در یک استان خارج از تهران، حمایت از تولید محتوای مهارت آموز الکترونیکی و شبیه سازهای آموزشی نرم افزاری و سخت افزاری، همچنین فراهم آوردن زمینه گسترش آموزشهای مرتبط با فناوری اطلاعات در جامعه از دیگر موضوعات منعقد شده در این سند همکاری است.

بر این اساس سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور متعهد شده است، نقاط اتصال برای ارائه زمانبندی به شبکه ملی مهارت و نیز برقراری ارتباط نقاط هدف به این شبکه را با پهنای مورد نیاز اعلام و مشخصات آن را ارائه دهد.

همچنین تأمین حداقل امکانات فنی رایانه ای و تجهیزات، تخصیص فضای مناسب و اعلام فهرست تولید محتوای الکترونیکی از دیگر تعهدات این سازمان برای ایجاد شبکه ملی مهارت است.

در همین حال تدوین طرح و معماری ایجاد شبکه ملی مهارت، هماهنگی، هدایت و حمایت از سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور، حمایت مالی و علمی از تولید محتواهای مهارت آموزی الکترونیکی و ارتقای مرکز دیتا از جمله تعهدات سازمان فناوی اطلاعات در این سند همکاری خواهد بود.

به گزارش مهر، مدت اجرای این تفاهم نامه 2 سال است و ارائه گزارش عملکرد پیشرفت طرح به صورت هر 3 ماه یک باره از سوی روسای 2 سازمان از دیگر موارد مورد تعهد طرفین این قرارداد که در 8 ماده و 3 تبصره تنظیم شده است، خواهد بود.