جشنواره "شهر ایده آل ما" در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قاسمی صبح سه شنبه در نشست خبری جشنواره "شهر ایده آل ما" اظهار داشت: این جشنواره می تواند نوع نگاه شهروندان را به مسائل شهری تغییر دهد تا به عنوان شهروندانی فعال در جهت بهبود فضاهای شهری مشارکت کنند.

وی افزود: یکی از وظایف مشاوران جوان ایجاد ارتباط بین جوانان و مدیریت شهری است چرا که جوانان با طرح ایده و نگاه های نو منجر به ایجاد تغییرات مثبت در فعالیت ها و تکمیل پروژه های شهری می شوند.

قاسمی درباره چگونگی شرکت در بخش های مختلف این جشنواره بیان داشت: این جشنواره در پنج حوزه معماری و شهرسازی، خدمات شهری، حمل و نقل، فرهنگی و اجتماعی و فنی و عمران با زیر مجموعه های مرتبط با هر حوزه برگزار می شود که علاقه مندان می توانند ایده ها و عکس های خود را در این محورها به دبیرخانه جشنواره ارائه دهند.

مشاور شهردار در امور جوانان تصریح کرد: گروه مشاوران جوان در مجموع 79 طرح، 403 ایده و 9 ارزیابی در حوزه های مختلف مدیریت شهری داشته است که از جمله طرح ها تعیین حد ترخص مشهد، مسابقه رالی شهر بهشت، استانداردسازی پارامترهای ارزیابی فضای سبز و سنجش میزان تحقق شعارهای شهرداری و میزان تحقق آن ها است که با استقبال مدیران شهری مواجه شده است.

دبیر اجرایی جشنواره "شهر ایده آل ما" نیز در این نشست یادآور شد: فراخوان این جشنواره از 15 اسفند آغاز شده و تا 20 اردیبهشت ادامه دارد و شرکت کنندگان می توانند عکس ها و ایده های خود را به دبیرخانه گروه مشاوران جوان مشهد ارسال کنند.

محمد حسین خوشنویس درباره خروجی های این جشنواره بیان داشت: عکس ها و ایده های ارسالی در قالب دو کتاب و سه نمایشگاه در عرصه میدان شهدا، کوهسنگی و پایانه آزادی به تصویر کشیده می شوند.

وی با اشاره به بخش "نوروز رضوی" در این جشنواره گفت: این مسابقه در ایام نوروز و در دو بخش ایده و عکس به منظور برطرف شدن نواقص و تقویت نقاط قوت شهر مشهد از نگاه زائران و شهروندان برگزار می شود.