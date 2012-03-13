۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۱۳

حسینی:

کارکردهای گسترده پلیس نیازمند اطلاع رسانی بیشتر است

رشت - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی گیلان گفت: کارکردهای گسترده و متنوع پلیس نیازمند اطلاع رسانی بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار یدالله حسینی با اشاره به اهمیت جایگاه اطلاع رسانی پلیس در جامعه افزود: به لحاظ حجم گسترده ماموریتهای پلیس، اطلاع رسانی صورت نگرفته و خیلی از تلاشهای پلیس برای جامعه آشکار نشده است.

وی همچنین به فعالیتهای پلیس در ایام انتخابات اشاره کرد و اظهارداشت: پلیس برای ایجاد امنیت متحمل زحمات زیادی شد ولی چون این زحمات در راستای رضایت و خوشحالی مردمی بوده، مشقت ها به رضایت در انجام کار تبدیل می شود.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی گیلان گفت: هدف پلیس رضایت مردمی و ایجاد آرامش در جامعه بوده و این امر محقق نشده مگر با تعامل مردمی.

وی همچنین ایجاد امنیت در جامعه را خوب دانست و یادآور شد: امنیت کنونی جامعه در بستر تعامل مردمی و تلاش پلیس حاصل شده و در جامعه رو به افزایش است.

